von SK

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Musikverein Riedern-Bühl am Wochenende nicht sein geplantes Jubiläumsfest zur Feier des 100-jährigen Vereinsbestehens durchführen. Um das Jubiläum trotzdem wenigstens ein wenig zu feiern, fand zunächst am Samstag ein Erntedankgottesdienst in der mit Erntegaben festlich geschmückten Kirche statt. Dieser wurde von einer Abordnung des Musikvereins Riedern-Bühl musikalisch umrahmt.

Am Sonntag folgte ein kleiner Empfang für geladene Gäste im festlich geschmückten Innenhof der Kirche in Klettgau-Bühl. Mit Unterstützung von Gastmusikern aus anderen Vereines des Bezirks 3, als Ersatz für den abgesagten Umzug sowie das Konzert des Gesamtchors, spielte der Musikverein Riedern-Bühl zur Eröffnung den Titel „Freundschaftsklänge“ und später noch die Titel „Gute Reise“ sowie „Hoch Badnerland“.

Neben Abordnungen der Bezirksvereine Hohentengen, Grießen, Geißlingen, Altenburg, Rechberg, Lottstetten, Stetten-Bergöschingen, Lienheim, Dettighofen und Erzingen freuten sich die Jubilare auch über den Besuch von Bürgermeister Ozan Topcuogullari sowie einer Abordnung des Blasmusikverbands Hochrhein freuen.

Mit dem Präsidenten und Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner, dem Vizepräsidenten Ralf Eckert und der Vizepräsidentin Brigitte Russ kam das komplette geschäftsführende Präsidium, um dem Verein zu seinem 100-jährigen Bestehen zu gratulieren.

Vizepräsidentin Brigitte Russ und Präsident Felix Schreiner vom Blasmusikverband Hochrhein ehren Wilfried Spitznagel (Mitte). | Bild: Partyamigo

Aufgrund der Corona-Pandemie nutzte der Blasmusikverband Hochrhein den Anlass, um Ehrungen auf Bezirksebene durchzuführen, welche normalerweise auf Verbandsebene stattfinden. Nicole Markhardt, Bezirksvorsitzende des Blasmusikverbands Hochrhein Bezirk 3, stellte alle Musiker, die aufgrund ihrer langen aktiven Tätigkeit in einem der Bezirksvereine geehrt wurden, vor (siehe Infokasten).