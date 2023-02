Bei der 151. Hauptversammlung des Musikvereins Dettighofen im Bürgersaal des Gemeindehauses konnte der Vorsitzende Marcel Häring auch Bürgermeisterin Marion Frei und ihren Kollegen Dominic Böhler, Bürgermeister von Jestetten, begrüßen. Im ausgiebigen Tätigkeitsbericht ließ Protokollführerin Manuela Winter das Jahr 2022 Revue passieren. Das dreitägige Bezirksmusikfest, Jahreskonzert in Albführen, Sommerserenade in Baltersweil, Auftritt am Handwerkervesper beim FC Dettighofen und viele andere Aktivitäten zeichneten ein bewegtes Vereinsjahr. Finanzchef Gerd Schaub stellte den Kassenbericht vor und bekam von den Prüfern Joshina Glattfelder und Patrick Hartmann eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Glattfelder gab einen kurzen Überblick über die Jugendarbeit und Nicole Markhardt als Schriftführerin über die Probenstatistik, die von Alex Häring als bestem Übungsbesucher angeführt wird. Dirigent Bernhard Zimmermann wünscht sich eine personelle Verstärkung aller Register, da man bei fast allen Auftritten auf Gastmusiker zurückgreifen musste. Er zeigte auf, dass die verschiedenen Proberäume immer wieder die Flexibilität der Musiker auf die Probe stellen. Außerdem peilt er für die Zukunft die Teilnahme an einem Wertungsspiel an. Zimmermann mahnte auch einen besseren Probebesuch an. Er bedankte sich vor allem bei den Aktiven, die von auswärts kommen und bereits ein Viertel des gesamten Teams ausmachten.

Bürgermeisterin Marion Frei bedankte sich beim Musikverein für das dreitägige Bezirksmusikfest und die optimale Organisation. Bei den Wahlen unter ihrem Vorsitz wurde Melina Oberdick zur Nachfolgerin von Beisitzerin Vanessa Rutschmann gewählt. Die restlichen Vorstandsmitglieder wurden im Amt bestätigt. Simone Römersperger stellte in ihrer Replik den Zusammenhalt der Mitglieder in den Vordergrund und dankte verschiedenen Musikern mit einem Präsent. Diese hatten für das Musikfest enormes geleistet. Als willkommene Verstärkung präsentierte sie den erfahrenen Musiker Daniel Hartmann als aktiven Neueintritt in den Verein. Marcel Häring blickte mit dem Terminplan 2023 auf ein etwas ruhigeres Jahr. Uli Hauser präsentierte unter Verschiedenes drei Varianten für eine für den 16. und 17. September geplante Konzertreise vor. Die Mitglieder können zwischen Verbania, Como und Genf wählen.