Klettgau – Vielfältig oder im wahrsten Sinne des Wortes auch „vielfaltig“ ist das Akkordeon. Dies unter Beweis zu stellen, war das Anliegen beim Jahreskonzert des Akkordeon-Orchesters Klettgau unter der Leitung von Martina Vitacca. Nach wie vor ist dieses vielseitige Instrument, dem der Volksmund einige wenig schmeichelhafte Spitznamen wie Quetschkommode, Schifferklavier, Schweineorgel oder Heimatluftkompressor gibt, mit Prädikaten wie altbacken, spießig und angestaubt verbunden. Diese Klischees hat dieser Konzertabend zweifelsohne weggefegt mit einem ungewöhnlichen Programm, das die ganze Klangvielfalt des Akkordeons vorführte mit klassischen, traditionellen, modernen, aber auch gewagten-experimentellen Werken.

Den Auftakt meisterte das Jugendorchester, das mit „Hey Brother“ die Zuhörer zu spontanem Mitklatschen verleitete und mit frischen Liedern wie „Shut Up And Dance With Me“ oder „Hollywood Hills“ zur Freude der Zuhörer lossprudelte. Selbstredend wurde danach eine Zugabe eingefordert. Das Hauptorchester wählte die Rock-Ouvertüre „Crossline“ von Bernd Glück und Jürgen Schmider als Einstieg, ein musikalisch vielschichtiger, überaus eindrucksvoller Konzertauftakt.

Gewöhnungsbedürftig, aber außergewöhnlich und interessant war die Suite „City Moments“ in fünf Sätzen, die Situationen, Momente und Orte einer Großstadt in Szene setze, mit einführenden und erklärenden Worte der Moderatorin Sonja Fritsch. Für die Zuhörer eine ungewöhnliche Großstadtreise, vom frühmorgendlichen Aufwachen der Stadt, dem Beginn der Pendlerzeit, dem Spaziergang im Park, das Kommen und Gehen in einer U-Bahn-Station bis hin zum Besuch eines Nachtlokals zu später Stunde – das Akkordeonorchester machte es möglich.

Entspannte Lässigkeit stellt sich sodann mit „Tea For Two“ in der Cha-Cha-Version ein. Für die großen Liebhaber der Akkordeon-Musik: durfte der Tango keinesfalls fehlen. Die argentinische heißblütige Leidenschaft erhielt begeisterten Beifall. Gesittet und gediegen führte der Walzer „Gold und Silber“ von Franz Lehar schließlich in die Pause.

Die zweite Konzerthälfte war wiederum mit besonderen Höhepunkten gespickt. Die Ouvertüre „Alcazar“ ließ den temperamentvollen Flamenco aufleben, führte den orientalischen Zauber Sevillas vor Augen, wehmütige, romantische Gitarrenmusik – das Orchester war in Hochform. Im Laufe des Abends stellten die beiden Solisten Ulla Bräuninger und Raphael Stoll ihr Können unter Beweis, ihre Finger sausten „Potz-Blitz“-mäßig über die Tasten. Schließlich entführten die Musiker die Zuhörer in die Welt des Schtetl der osteuropäischen Juden, herrliche Musik zu Festlichkeiten wie Hochzeiten, an denen nach Herzenslust getanzt wird.

Letztlich beendete der Marsch „Blaze Away“ den offiziellen Part, dem noch zwei Zugaben folgen sollten. Das Fazit dieses Konzerts dürfte klar sein: Dieses Orchester ist eine große Bereicherung für die Gemeinde. Und wer nach diesem Konzert immer noch glaubt, das Akkordeon sei spießig und unmodern, dem ist vermutlich nicht mehr zu helfen. Keinesfalls unerwähnt bleiben darf die Konzertmoderation. Sonja Fritsch hat Sonderapplaus verdient, sie sorgt stets mit schelmischem Witz für angenehme Unterhaltung.