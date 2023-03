Der Musikverein Geißlingen startet mit dem bewährten Vorstand ins neue Vereinsjahr. Die Vorstandsmitglieder wurden einstimmig und im Block wiedergewählt, berichtet der Verein in einer Mitteilung. Neu ist lediglich Jennifer Bank als Jugendvertreterin. Die Wahlen wurden geleitet von Gemeinderätin Sabine Budde, die in Vertretung von Bürgermeister Ozan Topcuogullari in die Versammlung gekommen war. „Musik wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, sagte Sabine Budde und dankte dem Verein für sein Engagement.

Am Ende der Versammlung wurden dem Musikverein Geißlingen alte Bilder in Rahmen aus den Jahren 1921, 1951, 1971 als Erinnerung überreicht. Die engagierten Ehrenmitglieder Horst Engler und Walter Rutschmann nahmen sich im Vorfeld Zeit und gaben den ehemaligen Mitgliedern auf den Bildern einen Namen. Es war gerade für die jungen Musiker interessant zu sehen, welch eine Entwicklung der Verein in den vergangenen Jahren durchgelaufen hat.

Der Verein bereitet sich aktuell auf das anstehende Doppelkonzert mit dem Musikverein Dettighofen am 9. April in Dettighofen vor. Am 14. Mai steht das Frühlingsfest vor dem Probelokal in Geißlingen an. Außerdem muss sich der Verein auf die Suche nach einem Dirigenten machen. Dafür hat der Verein auch einen Flyer drucken lassen. „Wir suchen ab sofort einen Dirigent, der unsere wöchentlichen Proben freitags leitet, uns musikalisch weiterentwickelt und Interesse an unserem Vereinsleben hat“, ist dort unter anderem zu lesen.

Der Musikverein Geißlingen hat derzeit rund 60 Musiker. Zum Repertoire gehören Unterhaltungsmusik, Arrangements aus Rock-, Pop- und Filmmusik, traditionelle Märsche und Polkas sowie konzertante Blasmusik. Vorsitzender ist Florian Grießer, Kontakt per E-Mail unter vorstand@mv-geißlingen.de.