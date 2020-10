von Albert Moser

Der Musikverein Dettighofen spielte unter Dirigent Bernhard Zimmermann in den drei Ortsteilen der Gemeinde (Baltersweil, Berwangen und Dettighofen) jeweils für eine halbe Stunde auf. Bei trockenem Herbstwetter fanden sich zahlreiche Besucher zu dem kurzen musikalischen Stelldichein auf den jeweiligen Dorfplätzen ein.

Endlich konnten die Aktiven einen Teil ihres Könnens nach der Corona-Pause in der Öffentlichkeit unter Beweis stellen. Seit Anfang Juli befinden sich die Musiker des MVD wieder im Probenbetrieb und die Vorsitzende Simone Römersperger dankte der Gemeinde für die Bereitstellung der Halle, da wegen der Coronapandemie das Probenlokal nicht benützt werden kann. So musste sich auch jeder Zuhörer in die Listen eintragen und die Hände desinfizieren. Das Publikum dankte den Musikanten mit viel Applaus und der Aufforderung einer Zugabe.