Klettgau – Livemusik im Erzinger Dorfpark in einer lauen Sommernacht steht seit eh und je bei vielen hoch im Kurs. Am Samstag, 8. Juli, ab 19 Uhr ist es wieder so weit: Musik im Park wartet mit einem stimmungsvollen Abend mit Musik des Akkordeon Orchesters Klettgau und als Hauptakt die Band „Acoustic Delight“ bei freiem Eintritt auf. Das Programm der dreiköpfigen Band mit Sängerin Linda Jesse, Joachim Storl an der Gitarre und Eric Karle am Schlagzeug besteht aus Pop- und Rockklassikern, welche die Musiker abgestaubt und in ihrem ganz eigenen Stil präsentieren: mal jazzig, mal südamerikanisch oder einfach neu bearbeitet.

Der Veranstalter, der Gewerbeverein Klettgau, ist wiederum für zahlreiche Besucher gewappnet. Hunger und Durst wird keiner leiden müssen. Pollo Fino, Veggie-Wraps, nebst der klassischen Grillwurst oder dem Steak vom Grill stehen zur Auswahl. Sommerliche spritzige Cocktails. LCK-Weine am Weinstand nebst alkoholfreien Durstlöschern. Frisch gezapftes Bier gibt es am neuen großen Bierstand. Auf die sanitären Anlagen wurde in diesem Jahr besonderes Augenmerk gelegt und der Verein hat eine bessere, komfortablere Lösung gefunden.

Vorausgesetzt das Wetter ist dem Open-Air-Ereignis hold gestimmt und hält eine laue Sommernacht bereit, dann steht einem entspannten Sommerfest mit viel Musik und guter Laune nichts im Wege.

Auf der rund ein Hektar großen Parkfläche gibt es genügend Platz für alle ohne drangvolle Enge. Besucher können es sich an den Stehtischen gemütlich machen, Sitzgelegenheiten stehen unter den schattenspendenden Bäumen bereit, auf der Picknickdecke lässt es sich ebenso gemütlich liegen und nicht zu vergessen für Bewegungsfreudige das Abtanzen vor der Bühne- sich ins Getümmel werfen oder doch von einem ruhigen Plätzchen das Geschehen genießen – je nach Gusto der Besucher.

Einziger Unsicherheitsfaktor ist wie immer die Wetterlage, bei schlechtem regnerischen Wetterverhältnissen fällt Musik im Park aus.