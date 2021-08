von sk

Tödliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag, 6. August, auf der L 163 zwischen Jestetten und Dettighofen erlitten. Gegen 14.20 Uhr war der 51-jährige Motorradfahrer eingangs einer Kurve zu Fall gekommen. Zusammen mit seiner Maschine rutschte er in einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 29 Jahre alte Latwagenfahrer wurde leicht verletzt und zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt laut Polizeibericht bei insgesamt rund 15.000 Euro. Die Straße war komplett gesperrt. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Der verunglückte Motorradfahrer soll sich zuvor in Begleitung eines zweiten Motorradfahrers befunden haben. Dieser und Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei (Kontakt 07751 8963-0) zu melden.