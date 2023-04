Der Narrenverein und der Musikverein Bühl und Riedern haben ihre Versammlungen in der Gemeindehalle Bühl abgehalten. Der Vorsitzende des Narrenvereins, Frank Ritter, blickte genauso wie die Vorsitzende des Musikvereins, Ulrike Spitznagel, auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Nach der für die Vereine schwierigen Zeit mit vielen Einschränkungen waren beide froh, dass nun wieder etwas Normalität eingekehrt ist und Veranstaltungen wieder möglich waren. Dies schreibt Sabine Ebner für beide Vereine in einer Pressemitteilung.

Beim Musikverein freute man sich, dass Patrick Hartmann im Januar 2023 die musikalische Leitung übernommen hat. Er erfreut sich am guten Klang des Musikvereins. Sein Ziel sei es, dass die Musiker weiter gerne zur Probe kommen, Freude am Musik machen haben und diese Begeisterung ans Publikum weitergeben. Martin Kaiser wurde als Festwirt verabschiedet, nachdem er diese Aufgabe mehr als 20 Jahre wahrgenommen hat. Er und seine Partnerin Michaela Weissenberger erhielten ein Präsent für ihren jahrelangen Einsatz.

Beim Narrenverein wurden der gelungene Ausflug und die erfolgreiche Fasnacht 2023 hervorgehoben. Alex Weicher wurde für 33 Jahre Mitgliedschaft, davon 22 Jahre als Kassierer, geehrt. Ehrungen erhielten auch Sonja Griesser und Sabine Ebner, die seit 20 Jahren im Narrenverein sind. An beiden Sitzungen dankte die Gemeinde für die Mitgestaltung des Dorflebens. Als einzelner Verein, aber auch immer wieder in Form der Vereinsgemeinschaft.

Im angefangenen Jahr wird am 2. Juli wieder das Sommerfest des Narrenvereins und am 3. September das Erntedankfest des Musikvereins stattfinden, worauf sich beide Vereine auch schon freuen. Der Musikverein ist aktuell noch in der Planung eines Frühschoppenkonzerts am 21. Mai nach dem Gottesdienst in der Kirche. Nach den Gruß- und Dankesworten der Vertreter der örtlichen Vereine wurden die Sitzungen beendet und man ging über zum geselligen Teil des Abends.