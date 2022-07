von Vanessa Amannwaldshut.redaktion@suedkurier.de

Mit einem dreitägigen Sommerfest hat der FC Grießen die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen beendet. Die Gäste aus dem gesamten Klettgau und darüber hinaus erwartete ein abwechslungsreiches Programm rund um Sport, Musik und Spaß.

„Wir haben lange darauf gewartet“, sagte Andreas Bluhm, Mitglied des Organisationskomitees. Nachdem es im vergangenen Jahr bereits eine Ausstellung im Dorf, ein Test-Spiel der U17 des SC Freiburg gegen die Alterskollegen des FC Zürich und das Festbankett gab, sei dies nun „der krönende Abschluss“ gewesen, sagte Roland Bluhm, der das Jubiläum mitorganisierte.

Klettgau Ehrungen beim Jubiläumsfest des FC Grießen Das könnte Sie auch interessieren

Denn: „Schließlich wird unser Verein nur einmal 100 Jahre alt“, so der Vorsitzende Alexander Tröndle, weshalb kein Aufwand zu groß gewesen sei. Am Freitag standen die Spiele der Alten Herren an, bei denen sich fünf Mannschaften im Zwölf-Minuten-Takt spannende Partien lieferten. Als Sieger ging die AH-Mannschaft des FC Grießen hervor.

Die AH-Mannschaften aus Erzingen, Grießen, Geißlingen, Dogern/Eschbach und vom Hochrhein haben beim Turnier alles gegeben. | Bild: Vanessa Amann

Als sich das Spielfeld lichtete, zog es die Gäste im nahtlosen Übergang ins aufgebaute Zelt auf dem Sportplatz. Dort begeisterte die Band Miss Müllers Mucke rund um die Frontfrau Miss Müller bis tief in die Nacht. Mit bekannten Liedern aus den 70ern, 80ern bis hin zu heutigen Hits animierte das Trio die Gäste zum Mitsingen, Mitmachen und Tanzen.

Authentisch und „ohne Schnickschnack“ begeisterten „Dr. Maier“, „Miss Müller“ und „Schultz“ (von links) das Publikum. | Bild: Vanessa Amann

„Wir haben alles so professionalisiert, dass unsere ganze Ausrüstung in ein Auto passt“, erklärt „Schultz“, Sänger und Bassist der Gruppe. Und das vierstündige Live-Konzert „ohne Schnickschnack“ kam bei den Anwesenden gut an: „Die Band ist super“, äußerten sich einige Gäste und die Stimmung im Festzelt bewies, dass es allen so ging.

Hinter den Kulissen

Mehr als 80 Mitglieder des Vereins und externe Personen waren über die drei Tage im Einsatz, berichtete Roland Bluhm vom Organisatiosnkomitee. Ob am Burger-, Grill- oder Weinstand – „alle haben sich ins Zeug gelegt“, lobte der Vorsitzende Alexander Tröndle und weiter: „Wenn wir nicht so einen starken Zusammenhalt im Verein hätten, wäre das alles nicht möglich gewesen.“

Die Spiele und das musikalische Programm am Abend lockten zahlreiche Besucher auf den Sportplatz in Grießen. | Bild: Vanessa Amann

Auch am Samstag stand neben dem sportlichen Höhepunkt – der Partie zwischen der U19 des SC Freiburgs und dem FC 03 Radolfzell – einiges an Programmpunkten auf dem Plan. Mit dem Platzkonzert des Musikvereins Grießen wurde der gemütliche Teil des Abends eingeläutet. „Freunde und Bekannte aus dem ganzen Klettgau haben sich ihre Plätzchen auf dem Sportplatz gesucht und den Abend genossen“, fasste Roland Bluhm den Samstagabend zusammen. Zum Schluss spielte die Band Soundbusters, die sich im vergangenen Jahr zusammengefunden hat.