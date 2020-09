von Eva Baumgartner

Aufsichtsratvorsitzender Gerhard Riedmüller überreichte Christoph Siebler die Ehrenurkunde des Caritasverbandes. Seit er 1995 seinen Arbeitsplatz antrat, habe sich vieles verändert, das enorme Wachstum der Sozialstation sei sicherlich der demographischen Entwicklung geschuldet. „Als ich angefangen habe, zählten wir 17 Mitarbeiter, jetzt sind es 180“, erzählt Siebler, der seither viele markante Meilensteine dieser sozialen Einrichtung erlebt und mitgestaltet hat.

Ein erster großer Schritt war der Bau der Tagespflege 1996 in Grießen, eine der ersten im Land. Nur fünf Jahre später wurde das neue Verwaltungsgebäude in direkter Nachbarschaft eingeweiht, 2016 folgte dann der Bau des zweiten Hauses der Tagespflege. Überall im Einzugsgebiet der sechs Mitgliedergemeinden ist die Sozialstation präsent. Auf den Straßen sieht man die kleinen, roten Autos fahren – von Mitarbeitern, die zu allen Tageszeiten auf dem Weg zu ihren Patienten sind.

Christoph Siebler ist der Mann für den kaufmännischen Bereich und zuständig für das Personal. „Was mir ganz wichtig ist, ist der kollegiale, offene und faire Umgang untereinander“, betont der 57-Jährige, dessen Ruhestand in ein paar Jahren ansteht. So drängt sich die Frage nahezu auf, was er sich für „seine“ Sozialstation in Zukunft wünscht?

Die Antwort hat er sofort parat: „Mein größter Wunsch ist, dass wir die hohe Qualität unserer Arbeit vor Ort halten können.“ Der Bedarf werde in den kommenden Jahren weiter steigen. Eine zentrale Frage werde dabei sein, wie man gutes, qualifiziertes Personal bekommt. Christoph Siebler hält eine große betreute Wohnanlage für Senioren in der Gemeine Klettgau für dringend erforderlich, denn das kleine Erzinger Altenwohnstift decke den Bedarf bei Weitem nicht mehr.