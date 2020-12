von Eva Baumgartner

Das Trinkwasser für die Klettgauer wird aus der Klettgaurinne gepumpt, ein riesiges Grundwasservorkommen, eine Art unterirdischer See, der sich von Schaffhausen bis Tiengen erstreckt, der die schweizerischen und deutschen Gemeinden im Klettgau mit Trinkwasser versorgt und unter Schutz steht.

„Unser Wasser wird streng kontrolliert, einmal jährlich wird eine chemische Analyse durchgeführt und jedes Vierteljahr eine bakteriologische Beprobung“, betont Wassermeister Otmar Zimmermann und fügt an „bei allen 32 Parametern sind wir weit unter den Grenzwerten“. So auch bei der Nitratbelastung, verursacht durch die Düngung der Landwirtschaft, der Grenzwert liegt bei 50 mg/l, sind die gemessenen Wert unbedenklich.

Klettgau Finanzspritze in schweren Zeiten: Die Spende der Sparkasse Hochrhein greift den von Corona gebeutelten Vereine unter die Arme Das könnte Sie auch interessieren

Während der Wassermeister Zimmermann die technischen Anlagen zur Wasserversorgung im Blick hat, wacht Barbara Kramer, die Geschäftsführerin der Gemeindewerke, über die Finanzen. „Seit 2016 haben wir den Wasserpreis von derzeit 1,98 Euro pro Kubikmeter nicht mehr erhöht“ , sagt sie.

Ein eingespieltes Team bei den Gemeindewerken: Wassermeister Otmar Zimmermann und Geschäftsführerin Barbara Kramer. | Bild: Eva Baumgartner

Allerdings bei der jüngsten Präsentation des Wirtschaftsplanes 2021 im Gemeinderat wird von einem Verlust von rund 110.000 Euro ausgegangen. Deshalb stellte sie in der damaligen Sitzung in Aussicht, dass 2022 über eine Erhöhung beraten werden müsse, wenn sich die Verlustsituation verschärfe.

„Die Investitionen zur Sicherung der Wasserversorgung der letzten zwei Jahre“, so führt sie aus, „sind beträchtlich gestiegen“, allen voran war und ist es der Hochbehälter Brand in Grießen für insgesamt 1,4 Millionen Euro – er wird 2021 fertiggestellt sein – die Sanierungsmaßnahmen in den Ortsteilen Grießen und Geißlingen, sowie die derzeit laufenden Erschließungsmaßnahmen des großen Gewerbegebietes Rubel in Erzingen und des Neubaugebietes Wettäcker II, um nur die Größten zu nennen.

Klettgau Die Ehrenamtskoordinatorin Ramona Mick möchte Anlaufstelle und Ansprechpartnerin für das vielfältige Engagement in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen sein Das könnte Sie auch interessieren

Hinzu kommen die Investitionen in das Netz und die technischen Anlagen. „Deren Unterhaltskosten sind schwer kalkulierbar“, sagt Geschäftsführerin Kramer. Bei zehn bis 20 Rohrbrüchen pro Jahr, die gestiegenen Kosten für die Wasserförderung und für die Beprobungen des Wassers aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und anders mehr treiben diese Kosten in die Höhe.

Eine relativ verlässliche Größe ist dagegen der Wasserverbrauch der Klettgauer. Er liegt bei durchschnittlich 400.000 Kubikmeter, der je nach Trockenjahr zwischen 10.000 und 20.000 Kubikmetern variiert.