Grießen vor 23 Minuten

Mercedes-Fahrer patzt: Zwei Verletzte bei Kollision auf der B 34

Drei Verletzte und mindestens 5500 Euro Blechschaden sind die Bilanz einer Pkw-Kollision, die sich am heutigen Dienstag an der B 34 in Höhe der Abfahrt Grießen ereignet hat.