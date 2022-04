von eva baumgartner

In der jüngsten Gemeindeversammlung der Evangelischen Kirchengemeinde Klettgau in den Räumen der Matthäuskirche in Erzingen war das zentrale Thema der große Wasserschaden des vergangenen Jahres. Die Mitglieder machten sich vor Ort ein Bild von den Schäden im derzeit geschlossenen Gemeindesaal unter der Kirche und im Kirchenschiff.

Dazu informierten Dekanin Christiane Vogel, Pfarrer Thomas Kaiser und Architekt Rainer Grübner über den Gang der Ereignisse und den Stand der Dinge: Im Mai des vergangenen Jahres war durch ein Hagelunwetter die Matthäuskirche komplett unter Wasser gesetzt worden. Inzwischen ist die Kirche trocken. Eine Außendachrinne sorgt jetzt dafür, dass weiteres Regenwasser abgeleitet werden kann.

Seit über einem Jahr prüft die Versicherung, ob es sich um einen versicherten Schaden handelt. Zuletzt wurde in Absprache mit dem Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe und dem Kirchengemeinderat unter Vorsitz von Brigitte Rogge ein externer Sachverständiger zur Begutachtung herangezogen; ein schriftlicher Bescheid liegt noch nicht vor.

Dekanin Christiane Vogel informierte über die Zukunft der kirchlichen Gebäude im evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein, der mit dem Landkreis Waldshut deckungsgleich ist. Obwohl sich die Evangelische Landeskirche in Baden im kommenden Jahrzehnt von vielen Gebäuden trennen wird, soll der Standort Erzingen erhalten bleiben.

Bis zur Renovierung der Matthäuskirche finden die kirchlichen Veranstaltungen hauptsächlich in der Kadelburger Bergkirche statt. Seit Jahren kooperieren die beiden evangelischen Kirchengemeinden Klettgau und Kadelburg miteinander, unter anderem bei Gottesdiensten und beim Konfirmandenunterricht.