Eine schwierige Hauptversammlung hatte der Männerchor aus den Dettighofer Ortsteilen Baltersweil und Berwangen im Gasthaus „Löwen“ zu bestehen. Der sichtbar geschrumpfte Chor kämpft um seinen weiteren Bestand. Der zweite Vorsitzende Eugen Blickle begrüßte die Sänger und Bürgermeisterin Marion Frei in Vertretung des kranken Vorstandes Hans Epp. Die verstorbenen Sänger Gerhard Riedmüller und Sepp Baumgartner wurden mit einer Gedenkminute geehrt. Schriftführer Heiri Reich ließ alle Aktivitäten Revue passieren und Kassierer Peter Wassmer gab einen ausführlichen Kassenbericht, der von den Prüfern Ingo Boller und Hans Enderling geprüft und für in Ordnung befunden wurde. Bürgermeisterin Frei führte die Entlastung des Vorstands durch und dankte dem Chor und vor allem Helmut Metzger für die Arbeit als Käppelewart. Der Festplatz auf dem Baltersweiler Hausberg wird künftig von der Kultur-und Jugendgruppe Nightlife verwaltet. Die Übergabe des Inventars und ein Nutzungsvertrag mit der Gemeinde als Eigentümer werde vorbereitet. Werner Siemund aus Wutöschingen wurde als eifrigster Probenbesucher mit einem Weinpräsent beschenkt. Manfred Mülhaupt und Heinz Albrecht wurden von Eugen Blickle für 65 Jahre Singen im Männerchor Baltersweil–Berwangen mit der Ehrennadel des badischen Chorverbandes geehrt. Dazu erhielten sie einen Geschenkkorb des Vereines. Heinz Albrecht konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen. Chorleiter Markus Herzog zeigte anhand der personellen Lage des Chores die Misere auf und wünscht sich einen sauberen Weg aus der schwierigen Situation, dies brachte auch Willi Glattfelder zum Ausdruck, als sich die Diskussion ins Persönliche zu entwickeln drohte. Eugen Blickle brachte den Vorschlag vor, keine Vorstandswahlen abzuhalten und bis zum Herbst kommissarisch weiterzumachen. Dann solle eine Versammlung über eine etwaige Auflösung entscheiden, dies müsse nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Diesem Vorschlag folgte die Versammlung einstimmig. Helmut Metzger machte noch den Vorschlag, im Herbst einen Vereinsausflug ins Markgräflerland zu unternehmen.

Der Männerchor Baltersweil-Berwangen wurde am 19. Januar 1900 im Gasthaus „Löwen“ in Berwangen gegründet. Die Sänger treffen sich jeden Dienstagabend um 20 Uhr im alten Rathaus in Baltersweil zur Probe. Momentan singt der Chor mit Unterstützung des Männerchores Buchberg. Dirigent des Chors ist Markus Herzog.