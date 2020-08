von Eva Baumgartner

Auf einem bewaldeten Hügel oberhalb von Riedern am Sand stehen die Reste der Burg Neukrenkingen. Mächtige Mauerreste tauchen mitten zwischen den Bäumen auf. Es soll nach der Küssaburg die größte Burganlage im östlichen Landkreis gewesen sein. Meterdicke Mauerreste umgeben von dichtem Mischwald liefern noch einen Eindruck von diesem alten Bauwerk.

Axel Schaub (rechts im Bild) und Lothar Rüger haben die Fußgängerbrücke, die zur Ruine der Burg Neukrenkingen führt, ehrenamtlich saniert. | Bild: Theo Schaub

Leider ist der direkte Weg dorthin von Riedern aus ziemlich abenteuerlich und eigentlich nur noch den Einheimischen bekannt. Einfacher ist er von Dettighofen-Eichberg aus zu finden. Der Dettighofener Metallbauer Axel Schaub, der sich in seiner Heimat und ihrer Natur bestens auskennt, hat sich der Burg und besonders der Zugangsmöglichkeiten angenommen und hat unter anderem eine Brücke erneuert. „Wir sind schon als Kinder und als Jugendliche hier im Wald und bei der Burg herumgestreunt“, erzählt er.

Und tatsächlich scheint das heute noch so zu sein, denn eine Feuerstelle mit Holzvorräten vor den Mauerresten zeugt von Lagerfeuer-Abenden in mittelalterlicher Kulisse. Wie Axel Schaub ausführt, war die Brücke über den zirka drei Meter tiefen Graben in marodem Zustand. Gemeinsam mit seinem Sohn Theo und seinem Kollegen Lothar Rüger hat Schaub die Brücke auf eigene Kosten wieder in Stand gesetzt: Es wurde ein Stahlträger zur Abstützung installiert und aus Sicherheitsgründen der Handlauf um sieben Zentimeter erhöht. „Ohne diese Maßnahmen hätte ein Abriss der Fußgängerbrücke gedroht“, berichtet Schaub.

Der Keltenwall ganz in der Nähe der Burg. | Bild: Eva Baumgartner

In dem Büchlein „Klettgauer Themenweg – Wege durch die Geschichte“, herausgegeben von der Gemeinde Klettgau, ist in den Beiträgen des Klettgauer Altbürgermeisters Hubert Roth detailliert die Geschichte dieser Burg dargestellt. Sie soll erstmals 1241 urkundlich erwähnt worden sein. Die Herren von Krenkingen residierten hier als Vögte des Klosters Rheinau. Ihnen gehörte auch die Weissenburg auf der anderen Bergseite Richtung Weisweil. Die Krenkinger gerieten über die Einnahmen mit dem Kloster in Streit, so ist bei Hubert Roth nachzulesen.

Burgherren als Raubritter

Die Burgherren plünderten Rheinauer Besitztümer, bis dann der spätere Kaiser Rudolf von Habsburg dem Raubrittertum ein Ende setzte; 1288 wurde die Weissenburg zerstört. Die Herrschaft fiel laut Burgen-Forscher Heinz Voellner an das Haus Österreich, später an die Grafen von Habsburg/Laufenburg, Landgrafen

im Klettgau. Durch Heirat der Erbtochter kam die Burg in die Hand des Grafen Hermann von Sulz, wodurch der Klettgau mitsamt der Herrschaft Neukrenkingen 1408 an das Sulz‘sche Haus fiel. 1437 wird Neu-Krenkingen als zerstört bezeichnet. Die Burg wurde aber wieder aufgebaut. Ende des 17. Jahrhunderts wird laut Heinz Voellner im Testament des letzten Grafen von Sulz die Anlage als „endgültig ruiniert“ genannt. Sie ist wohl im dreißigjährigen Krieg zerstört worden.

Ein Ausflug auf den Bergrücken oberhalb von Riedern und Dettighofen lohnt sich allemal, nur wenige Fußminuten von der Burg entfernt befindet sich der Keltenwall, und von der Spitze des Hornbucks bietet sich ein sagenhaften Ausblick über den Klettgau.