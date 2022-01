von Vanessa Amann

Herr Schäfer, als Gebäudereiniger arbeitet man zumeist im Hintergrund. Finden Sie, der Beruf sollte mehr Aufmerksamkeit erhalten?

Ich denke, dass alle Handwerksberufe mehr Aufmerksamkeit erhalten sollten. Bei uns fehlt eher die Anerkennung als die Aufmerksamkeit. Unser Beruf setzt ebenso eine dreijährige Ausbildung voraus, aber oftmals wird man mit Fensterputzern oder Aushilfs-Reinigungskräften gleichgesetzt. Dahingehend wünsche ich mir, dass sich dies in den nächsten Jahren ändert.

Zur Person Lukas Schäfer (21) ist ausgebildeter Gebäudereiniger aus Klettgau-Bühl. Im vergangenen Jahr hat er die Gesellenprüfung als Landesbester in Baden-Württemberg bestanden. Dieses Ergebnis qualifizierte ihn für den bundesweiten Leistungswettbewerb des Gebäudereiniger-Handwerks. Mit dem zweiten Platz und einem Preisgeld kam er zurück in den Klettgau, wo er nun im Familienbetrieb „Schäfer Hausservice“ arbeitet.

War dieser Wunsch nach mehr Anerkennung auch ein Grund für Ihre Teilnahme am Bundesleistungswettbewerb der Gebäudereiniger-Innung oder wie kam es dazu?

Tatsächlich nicht – denn ich war selbst überrascht, wie viele Briefe von der Handwerkskammer und der Innung ich nach meiner Ausbildung erhalten habe. Ich habe selbst nicht damit gerechnet, dass ich Landessieger in Baden-Württemberg bin und dass ich dadurch die Möglichkeit habe, beim Bundesleistungswettbewerb anzutreten.

Nun haben Sie den zweiten Platz in den Klettgau geholt. Wie ging es Ihnen damit und haben sich dadurch neue Türen geöffnet?

Der zweite Platz ist super, der erste wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Ich habe allerdings viel mitgenommen und finde es super, dass junge Leute im Handwerk gefördert werden. Und tatsächlich habe ich mich als Zweitplatzierter für einen weiteren Wettbewerb qualifiziert. Hierbei soll ich eine Seite in den sozialen Medien gestalten, die Interessenten über das Berufsbild des Gebäudereinigers informiert, um so auch Nachwuchs anzuziehen.

Was kann man sich unter einem Gebäudereiniger vorstellen und was waren zentrale Inhalte Ihrer Ausbildung?

Wir lernen viel über Chemie und den richtigen Umgang mit Säuren und Alkalien. Aber auch die Werkstoffkunde ist ein zentraler Bestandteil. Hierbei geht es um die Frage, wie Bodenbeläge oder Fassaden bearbeitet werden sollen. Haben wir zum Beispiel einen Steinboden, wird untergliedert ob dieser kalk- oder quarzgebunden ist und so wird dann über das Verfahren und auch das eingesetzte Mittel entschieden.

Beim Bundesleistungswettbewerb in Metzingen wurden Sie auch vom SWR interviewt. Dabei sagten Sie, dass Gebäudereiniger nicht putzen, sondern reinigen. Worin liegt der Unterschied bei diesen Begriffen?

Der Hauptunterschied ist der, dass unser Beruf auf Wissen aus einer dreijährigen Ausbildung aufbaut. Wir gehen die Dinge ganz anders an und arbeiten nach einem System. Das heißt, wir bestimmen beispielsweise den Boden, wählen das geeignete Verfahren aus und kontrollieren zum Abschluss. Handelt es sich um einen elastischen Boden, der im Anschluss neu beschichtet werden muss, prüfen wir während der Kontrolle auch den pH-Wert.

Nach Ihrer Ausbildung sind Sie direkt im Familienbetrieb eingestiegen, der Dienstleistungen im und am Haus anbietet. Wurde Ihnen der Beruf also in die Wiege gelegt?

Ich habe zuerst eine Ausbildung in der Hago abgeschlossen, allerdings bin ich früher schon oft mit meinen Eltern mitgegangen. Nach der Ausbildung war mir klar, dass ich mich umorientieren möchte und nach einem Praktikum in der Gebäudereinigung bin ich dort sofort in die zweite Ausbildung gestartet.

Finden sich Ihre Kunden eher im privaten oder im gewerblichen Bereich?

Sowohl als auch. Bei gewerblichen Kunden wird meist zweimal die Woche eine Unterhaltsreinigung in den Bürogebäuden durchgeführt, sprich Staub gesaugt und Flächen gereinigt. Allerdings übernehmen wir auch Grundreinigungen in Wohnungen, damit diese wieder bezugsfertig sind oder auch Bauendreinigungen.

Gebäudereiniger, die sich von Hochhäusern abseilen, um die Glasfassaden zu säubern, kennt man hier im Landkreis Waldshut eher weniger. Gab es dennoch außergewöhnliche Projekte, die Sie umgesetzt haben?

Mein größtes Highlight war, als ich in eine Turbine klettern musste, um diese von innen zu reinigen. So etwas erlebt man nicht alle Tage. Aber auch in der Industriereinigung müssen Maschinen von innen gereinigt werden. Da hat man zum Teil schon ein mulmiges Gefühl, wenn man da rein klettert und es sehr eng ist.

Wo soll Ihr Weg Sie in der Zukunft hinführen?

Dieses Jahr werde ich auf jeden Fall noch mit meinem Meister anfangen. Ziel ist es aber auch, noch weitere Schulungen, wie die Desinfektor-Fortbildung, zu absolvieren. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich auch noch in der Schädlingsbekämpfung weiterbilden lassen oder mich zum Tatortreiniger ausbilden lassen.