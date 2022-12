von Eva Baumgartner

Weihnachtliche Vorfreude zauberte der Gesangverein Erzingen mit seinem Konzert in die katholische Kirche St. Georg. Die musikalische Leitung des Konzerts hatte Dirigentin Karin Brogle inne. Nach mehr als zweijähriger Corona-Pause trat der Chor nun mit großer Erwartung auf und begeisterte die überaus zahlreichen Besucher in der Kirche mit Liedern wie „Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit“ und dem gefühlvollen Stück „Vom Flügel eines Engels berührt“.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem klangvollen Orgelspiel von Michael Brogle. Ein Höhepunkt im Programms war das Gesangsduo Marina Cueni und Markus Brogle, die die gespannten Konzertbesucher mit „God Will Make A Way“ und dem Hit von Frank Sinatra „My Way“ erfreuten.

Der Singkreis Eggingen bereicherte das Konzert mit Liedern, die von der Dunkelheit der Weihnachtszeit und dem hoffnungsvollen Nahen des Sterns von Bethlehem berichteten. Mit dem Lied „Jauchzet Gott“ leitete der Chor dann über zum Projektchor von Michael Brogle.

Der neu gegründete Chor begeisterte mit bekannten Liedern des Oslo-Gospel-Chors. Die Titel des Komponisten und Chorleiters Tore Aas beinhalten in ihren Texten den tiefen Glauben an Jesus Christus. Mal gefühlvoll erklangen die Stimmen beim Titel „In Your Arms“, Solistin war dabei Marina Cueni, und dann wieder überbordend mit dem Titel „Jesus Be A Fence“ mit dem Solopart von Andrea Bauknecht. Die begeisterten Zuhörer spendeten großzügig Beifall und sangen sogar bei der Zugabe „Shine Your Light“ mit.

Den Schluss des begeisternden Konzerts in der katholischen Kirche St. Georg läutete der Gesangverein Erzingen gemeinsam mit dem Singkreis Eggingen mit bewegenden Liedern von Udo Jürgens ein. Die Texte von „Ich glaube“ aus dem Jahr 1968 und des Liedes „Ihr von morgen“, 1985 erschienen, passen auch noch in unsere Zeit, wenn es dort heißt: „Ich glaube, dass man nichts vom Krieg mehr wüsste, wenn wer ihn will ihn auch am meisten spürt.“