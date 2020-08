von Albert Moser

Der Musikverein Dettighofen, unter der Leitung von Bernhard Zimmermann, begleitete die von Pfarrer Dressel abgehaltene Trauerfeier für seinen langjährigen Dirigenten und Musiker Rolf Russi mit gefühlvollen Melodien. Ein Leben für die Musik – unter diesem Leitmotiv habe Rolf Russi innig gelebt, so sein Musikkollege und ehemaliger Vorsitzender des Musikvereins Konrad Leber in seiner Würdigung.

Mitglied im Heeresmusikkorps

Schon als elfjähriger Knabe ist Rolf Rossi 1972 zur Musik gestoßen und hat sich an der Trompete ausbilden lassen. Bereits 1973 wurde der Begabte in die aktiven Reihen aufgenommen. Mit 18 Jahren absolvierte er die Dirigentenprüfung, danach bildete er ab 1979 in Horheim und Eggingen Jungmusiker aus. Seine Bundeswehrzeit verbrachte Rolf Russi in Ulm, wo er Mitglied des Heeresmusikkorps wurde, es folgten Kurse an der Musikakademie in Trossingen. Mit 26 Jahren übernahm Rolf Russi 1986 als Dirigent seines Heimatvereins den Taktstock von Werner Thomann aus Erzingen. Der Laudator rief die unzähligen Jahreskonzerte am Ostersonntag, das Spiel unterm Weihnachtsbaum in den drei Ortsteilen an Weihnachten und die vielen Gastauftritte in Erinnerung, insbesondere die erfolgreichen Beteiligungen bei dem deutschen Musikfest 2007 in Würzburg und beim Landesmusikfest 2010 in Metzingen, wo der Musikverein Dettighofen mit Bravour ausgezeichnet wurde.

Dirigentenjubiläum beim Musikverein

Auch im regionalen Bereich engagierte sich Rolf Russi, als er 2006 zum Bezirksdirigenten des Arbeitsbezirkes 3 des Blasmusikverbandes Hochrhein und gleichzeitig zum Mitglied des Musikausschusses gewählt wurde. 2011 feierte er am Osterkonzert sein 25-jähriges Dirigentenjubiläum beim Musikverein Dettighofen. 2016 fand das Abschiedskonzert für Rolf Russi statt, er legte nach drei Jahrzehnten den Dirigentenstab freiwillig nieder.

Instrumentenbauer aus Leidenschaft

Ebenfalls beruflich hatte es den jungen Rolf Russi zur Musik gezogen, er erlernte den Beruf des Metallblasinstrumentenmachers, wie es offiziell heißt. Er selbst bezeichnete sich als Instrumentenbauer. Diesen geliebten Job übte er bei Arbeitsstellen in der benachbarten Schweiz in Zürich und Winterthur aus. Viel Unterstützung für seine musikalischen Ambitionen fand er im privaten Bereich. 1995 heiratetet er Regina Leber, die seinem musikalischen Leben den nötigen Rückhalt gab. Das Paar baute in Dettighofen ein Eigenheim. Vor zwei Jahren erkrankte Rolf Russi dann an Krebs. Er hinterlässt seine Frau Regina, seine Mutter Rosel, seinen Bruder Matthias, zahlreiche Freunde und eine große Musikerfamilie.