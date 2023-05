„Es war eine Freude alle wieder zu sehen“, freut sich Bruno Schneider, Trainer im Förderverein Special Olympics Hochrhein, mit. Nach einem kurzen theoretischen Teil sei es am letzten Vorbereitungslehrgang für die Weltspiele in Berlin in Kienbaum gleich in die Schwimmhalle gegangen.

Dort angekommen, feilten die Sportler an ihrer Technik: die Startsprünge bildeten den ersten Teil, dann folgten die Wenden und zum Schluss die Trainingsteile für die Wasserlage. Während des nächsten Trainingsabschnitts wurden die Zeiten der Stecken genommen. „Sie haben in den letzten Monaten super trainiert. Alle konnten ihre Zeiten halten und teilweise sogar verbessern“, teilt Schneider freudig mit.

Andreas Cafararo (rechts) und sein Trainer Bruno Schneider. | Bild: Special Olympics Hochrhein

Andreas Cafararo beispielsweise habe seine Zeit über 200 Meter Freistil um zehn Sekunden verbessern können. Für den letzten Feinschliff hätten die Schwimmer jetzt noch gute vier Wochen Zeit, um für die Weltspielen in Berlin bestens vorbereitet zu sein.