Ob Eier, Honig, Fleisch oder Gemüse – im Klettgau können Lebensmittel auch abseits der Supermärkte gekauft werden. Die Nachfrage von Produkten direkt vom Erzeuger steigt und hat während der Corona-Pandemie Aufwind bekommen. Wir haben mit einigen Erzeugern über die Herausforderungen des Direktverkaufs gesprochen und Verbraucher gefragt, weshalb sie sich für die Alternativen entscheiden.

Frisches Gemüse

Alle 14 Tage heißt es für die 79-jährige Ingrid Geiger: Einkaufstasche packen und zu Fuß zum Erzinger Wochenmarkt gehen. „Ich muss das Auto gar nicht erst aus der Garage ausparken, deshalb bietet sich das für mich an“, sagt die Rentnerin im Gespräch mit dieser Zeitung. Zum Großteil könne sie ihren Gemüsebedarf über den eigenen Garten abdecken – doch alles andere kaufe sie am liebsten regional am Stand von Dieter und Nicole Haug vom Eichhaldenhof in Küssaberg-Bechtersbohl. Der prozentuale Anteil des selbst angebauten Gemüses hänge dabei von der Jahreszeit ab. „Zurzeit sind rund 60 Prozent des Gemüses aus dem eigenen Anbau“, erklärt Landwirt Dieter Haug. Während der Pandemie sei die Nachfrage gestiegen, berichtet er. „Hier konnte man an der frischen Luft einkaufen und es gab keine Selbstbedienung“, nennt er als mögliche Gründe.

Kleine Portionen

Bei Ingrid Geiger ist zudem ein Halt am Verkaufsstand der Metzgerei Schaub aus Dettighofen Pflicht. „Hier bekomme ich kleinere Portionen und deshalb muss ich als alleinstehende Person weniger wegschmeißen“, erklärt sie. Doch auch die Stimmung und das Persönliche zieht die Menschen auf den Wochenmarkt: „Die Atmosphäre auf dem Wochenmarkt ist toll und ich setze Vertrauen in die Produkte“, sagt Carmen Bieser, die, wenn es zeitlich möglich ist, auf dem Wochenmarkt einkaufe.

Die Auswahl

Das lokale Angebot umfasst neben Back-, Milch- und Fleischwaren einen Stand mit italienischen Spezialitäten und einen Gemüse- und Fischstand. „Der Grundbedarf kann hier gedeckt werden“, freut sich Christa Schaub. „Ganz in den Anfängen“ steht außerdem der neue Hofladen Gasswies in Rechberg, der zurzeit von Ilena Schütze aufgebaut wird. „Im Sortiment haben wir zurzeit saisonales Obst, Most, Konfitüren und Schnaps“, sagt sie.

Viele Produkte werden nicht bezahlt

Im Gegensatz zum klassischen Wochenmarkt mit festen Zeiten steht das Konzept der Selbstbedienung über Straßenstände oder den Hofverkauf. Lucia Meyer vertreibt ihre Eier bereits seit 20 Jahren direkt vom Hof aus und beliefert zudem Restaurants und Cafés in der Region. „Bei mir zählt die Qualität und nicht die Quantität“, sagt sie.

Direkt vom Hof vertreibt Lucia Meyer aus Klettgau-Grießen ihre Eier. | Bild: Vanessa Amann

Deshalb besitze sie heute weniger Hühner, um jederzeit einwandfreie und frische Eier an den Kunden weitergeben zu können. Von dieser Qualität ist auch Familie Huber aus Erzingen überzeugt: „Seit fünf Jahren kaufen wir jede Woche zwei Packungen Eier direkt vom Hof“, erklären die Hubers. Der Familie sei es zudem ein Anliegen, die lokale Landwirtschaft zu unterstützen. Deshalb werde so viel wie möglich über regionale Erzeuger eingekauft.

Reichen die Eier für das Sonntags-Frühstück nicht aus, kann die Verkaufsstelle aushelfen. Ohne eine Überwachungskamera gehe es heute nicht mehr, denn oft werden die Produkte nicht bezahlt. | Bild: Vanessa Amann

Mit dem Selbstbedienungs-Kühlschrank und einer Wechselkasse bringt Lucia Meyer dem Endverbraucher Vertrauen entgegen – das allerdings nicht nur einmal enttäuscht wurde. „Mittlerweile brauchen wir eine Videokamera und auch die Wechselkasse musste befestigt werden“, sagt sie. Nacht-und-Nebel-Aktionen, bei denen der gesamte Inhalt aus dem Kühlschrank entwendet oder die Kasse gleich mitgenommen wurde, seien keine Einzelfälle gewesen.

An diesem Straßenstand in Riedern am Sand kann der Honig der Brüder Ralf und Ingo Rienäcker gekauft werden. In diesem schlechten Jahr hilft ein Imkerkollege aus. | Bild: Vanessa Amann

Ähnliche Erfahrungen machten die Brüder Ingo und Ralf Rienäcker, deren Bienenhonig an einem Straßenstand in Riedern am Sand gekauft werden kann. „Die Polizei konnte einmal einen Täter identifizieren und ihm ein Platzverbot aussprechen“, sagt Rienäcker. Dass Produkte mitgenommen werden, ohne sie zu bezahlen, stößt bei ihm auf Unverständnis: „Das zeigt keinerlei Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit und der der Bienen.“

2017 haben die Brüder Ingo und Ralf Rienäcker (von links) mit der Imkerei angefangen, um einen Freizeit-Ausgleich zu haben. Ihr Honig kam bei Verwandten und Freunden so gut an, dass sie ihn nun auch direkt an den Endkonsumenten vermarkten. | Bild: Archiv Familie Rienäcker

Denn an drei Standorten im Klettgau leisten die Bienenvölker wertvolle Bestäubungsarbeit, von der nicht nur Landwirte, sondern auch Hobby-Gärtner profitieren. „Es war ein extrem schlechtes Bienenjahr“, berichtet Ralf Rienäcker. Denn wie beim Wein hänge ein guter Jahrgang stark vom Witterungsverlauf ab. „Die Kirschblüte ist in diesem Jahr verfroren und als die Blüte vom Raps und vom Apfel kam, hat es nur geregnet“, erklärt er. Regnet es, schwärmen die Bienen nicht aus und so gab es in diesem Jahr keinen cremigen Frühjahrshonig.

Die Metzgerei nach Bioland-Standard

In Rechberg betreibt Axel Weißenberger seine Bioland-Metzgerei, die ausschließlich Fleisch und Wurstwaren in Bio-Qualität anbietet. Vom Schlachten über die Verarbeitung bis zum Verkauf liege alles in seinen Händen. „Das ist auch mit großem Druck verbunden, dass ich so gut wie möglich alles da habe“, erklärt er.

Axel Weißenberger führt seine Metzgerei nach Bioland-Kriterien. Mit seiner Freundin Maribel Granado Parodi verkauft er dreimal wöchentlich Fleisch und Wurstwaren. | Bild: Vanessa Amann

Die Aufzucht habe er nach einem Jahr aufgegeben. „Ich habe jetzt fünf Bauern, die jeweils 20 bis 30 Schweine für mich aufziehen. Der entfernteste ist in Stühlingen“, informiert er. Das Gütesigel stellt hohe Anforderungen an Aufzucht, Schlachtung und Herstellung. „Die Schweine brauchen Auslauf, bekommen nur Futter in Bio-Qualität und leben im Durchschnitt drei Mal länger als in konventionellen Mastbetrieben“, so der Metzgermeister.

In direkter Nachbarschaft zur Bioland-Metzgerei in Rechberg leben Jürgen und Ramona Mick. Sie sehen es als Vorteil, dass der Handwerksbetrieb nicht täglich geöffnet hat. „Ist die Wurst alle, gibt es eben auch mal ein Käsebrot“, erklärt Ramona Mick. | Bild: Vanessa Amann

Dies mache sich in der Qualität bemerkbar, wie Kundin Ramona Mick berichtet: „Wenn ich das Fleisch anbrate, habe ich am Ende noch genauso viel, wie am Anfang.“ Ihre Familie habe ihren Fleischkonsum eingeschränkt und kaufe nun ausschließlich regionales Fleisch von nebenan. Gleichzeitig schwinge bei den Rechbergern Stolz mit, einen eigenen Laden im Dorf zu haben – der deshalb unterstützt wird, sagt sie.