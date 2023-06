Klettgau vor 6 Stunden Laufereignis steht am 21. Juli bevor Elfter Klettgaulauf des TV Erzingen kann stattfinden

Neuer Verlauf der „10er“-Runde ist genehmigt

Auch in diesem Jahr können in Klettgau-Weisweil Laufbegeisterte wieder beim Klettgaulauf des TV Erzingen an den Start gehen, wie hier im Jahr 2022. Bild: Andreas Bollinger | Bild: Bild: Andreas Bollinger