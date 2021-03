von sk

Regelmäßig organisiert Andrea Todt, verantwortlich für den Lauftreff des Turnverein Erzingen, besondere Laufveranstaltungen. So zum Beispiel den Osterlauf am Ostermontag oder den Weihnachtslauf am 27. Dezember. Meist geht es dann in Fahrgemeinschaften nach Lottstetten oder Jestetten und im entspannten Laufschritt zurück zum Ausgangspunkt nach Grießen. Da beide Läufe im vergangenen Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnten, haben sich 24 Läuferinnen und Läufer des Lauftreffs und des Turnvereins Erzingen entschlossen, allein oder zu zweit fleißig laufen zu gehen und für jeden gelaufenen Kilometer einen Betrag zu spenden.

„Laufen und Gutes tun“ sollte das Ziel des Laufens in den beiden Corona-Wintermonaten sein. Andreas Bollinger von EP Bollinger in Erzingen, Organisationsmitglied des Klettgaulaufs, sagte spontan zu, pro zurückgelegten Kilometer noch 0,20 Euro drauf zu legen. 2.500 Kilometer wurden gelaufen und großzügig Geld pro Kilometer gespendet, so dass ein Betrag von 1.600 Euro je zur Hälfte an den elfjährigen körperlich und geistig schwerstbehinderten Nico Griesser aus Mauchen und an den „Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg im Breisgau“ überwiesen werden konnte.

Auch wenn das Laufen allein in der freien Natur eine optimale Sportart in dieser besonderen Zeit ist, freuen sich doch alle Teilnehmer des Lauftreffs, wenn es hoffentlich bald wieder gemeinsam losgeht. Immer dienstags und samstags wird gelaufen, Treffpunkt ist die Volksbank in Grießen.