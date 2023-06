Lange ist es her: Erstmals seit 2019 besuchten Gäste aus dem französischen Clisson ihre deutschen Freunde in Klettgau. Denn nach der coronabedingten Pause konnten die regelmäßigen Treffen der beiden Komitees wieder aufgenommen werden. Nach der Ankunft der französischen Gäste am Mittwochnachmittag fand der Empfang im Rathaus in Erzingen statt, sodass man gestärkt zur Wanderung vom Kalten Wangen zur Küssaburg aufbrechen konnte. Weitere Höhepunkte des Besuches waren die Besichtigung der Insel Mainau und der Stadt Konstanz, sowie der Freundschaftsabend in der Gemeindehalle Bühl.

Neben den gemeinsamen Vergnügungen, stand auch die Arbeitssitzung am Samstagvormittag auf dem Programm, auf der nicht nur Rückblick gehalten, sondern auch für die Zukunft geplant wurde. 2024 wird eine Klettgauer Gruppe aus Imkern und Winzern gemeinsam mit dem Komitee nach Clisson fahren, Interessierte wenden sich bitte an Martin Stoll oder Patrick Siebler. Noch in der Planung befindet sich der Clissoner Wunsch, dass Jugendmannschaften beider Orte ein gemeinsames Trainingslager abhalten, die Clissoner Rockband „Back Jack“ auftritt und der Klettgauer Chor „Just for fun“ zu Besuch nach Frankreich kommt.

Auch die Planungen für das 50. Jubiläum der Partnerschaft, das 2026 in Klettgau und 2027 in Clisson gefeiert werden soll, waren ein großes Thema der Arbeitssitzung. Gemeinsam möchte man ein Erinnerungsbuch gestalten, in dem Anekdoten und witzige oder eindrückliche Erlebnisse festgehalten werden. Das Komitee freut sich über viele Beiträge. Wer etwas beisteuern kann, wird gebeten, es an die E-Mail-Adresse komitee-klettgau@gmx.de zu senden.