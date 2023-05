Am 6. Mai fand die Mitgliederversammlung des “KulturRaum Klettgau“ in der Weisweiler Halle statt. Neben den üblichen Berichten und Formalien informierte Vorstandssprecher Michael Ehm anschaulich über die Anfänge und das bewegte Wirken des noch jungen Vereins. Entstanden aus der Bürgerbewegung rund um den Erzinger Pfarrhof entwickelte sich die Vereinsidee: Nicht nur der Erhalt historischer Gebäude sei wichtig, sondern auch deren Wiederbelebung durch kulturelle, soziale und nachhaltige Projekte – gepaart mit einer breiten Bürgerbeteiligung im ganzen Klettgau – hoch angesetzte Ziele. Schnell wurde klar, dass diese Vision nur in Verbindung mit einer gut aufgestellten Genossenschaft zu stemmen sei.

In verschiedenen Arbeitsgruppen wie “Heimat & Geschichte“, “Natur & Garten“, “Kultur & Events“ und eben auch “Genossenschaft“ arbeiten die Kulturräumler engagiert und mit viel Herzblut an der Umsetzung ihrer Ideen. Events wie Vinografie, Kirchenkonzert, Pfarrhof-Sommerfest, gemeinsames Brotbacken und die Teilnahme am Klettgau-Schaufenster, Winzerfestwagenbau und Tanz der Kulturen bereichern seitdem die Klettgauer Kulturlandschaft. Nebenbei wird versucht, ansässigen Künstlern ein Forum und Netzwerk aufzubauen (www.3kforum.com). Eine große Bestätigung, dass man damit auf dem richtigen Weg sei, erfuhren die Initiatoren durch die Einladung zum Neujahrsempfang der Landesregierung in Baden-Baden, heißt es im Bericht des Vereins über die Versammlung.

Die Gründung der Regionalentwickungs-Genossenschaft “KlettGeno“ im Februar dieses Jahres sei ein weiterer Meilenstein. Deren Impuls-Projekt “Linde“ eröffne dem Verein ganz neue Möglichkeiten, denn die Ideen gingen nicht aus und der benötigte Raum für Begegnungen sei knapp. Auch für den Erzinger Pfarrhof versuche man, gemeinsam mit Kommune und Kirchengemeinde, eine gute Lösung zu finden. Nicole Netzhammer, neben Markus Süß und Michael Ehm in der Vorstandschaft, meint dazu: „Ich glaube, dass wir mit unseren Ideen und Visionen auf einen Nerv treffen. Wer etwas verändern will in dieser fragilen und anstrengenden Zeit, muss aus dem Quark kommen und anpacken. Niemand wird uns das abnehmen.“ Weitere geplante Veranstaltungen sind die Schwimmbad-Party, ein grenzüberschreitendes Mozart-Requiem sowie Besuche der Kulturszene in Zürich und Basel. Am 21. Mai findet ein Bürgerbeteiligungstag am “Tag der offenen Linde“ statt.