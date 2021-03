Die Kinder haben sich viele Mühe gegeben. Die tollen Ergebnisse des Malwettbewerbs des FC Grießen zu dessen 100-Jährigen sind in Schaufenstern von Grießener Geschäften zu bewundern. 64 Kinder aus Grundschule, Kindergarten und vom Fußballclub haben fleißig gemalt und sind kreativ gewesen. Rund 200 hat der FC Grießen mit seinem Aufruf erreicht.

Die Siegerin: Nika Laub mit Jurymitglied Angela Bluhm. | Bild: FC Grießen

Die Jury, Angela Bluhm und Jörg Ritter, haben keine leichte Aufgabe gehabt. „Eigentlich hat jeder einen Preis verdient“, schwärmt Ritter. Ebenso Carmen Pälmke, die mit Roland und Andreas Bluhm den Wettbewerb lanciert hat: „Es ist sehr überwältigend.“

Dabei waren die Bedingungen, als Schulen und Kindergärten noch geschlossen waren, nicht einfach. In drei Wochen haben die Macher den Wettbewerb organisiert.

Platz 2: Caroline Böhler mit Andreas Bluhm vom Organisationskomitee. | Bild: FC Grießen

Am Ende gab es fünf Preisträger. Einer hat sich besonders gefreut. Nika Laub hat zwei Eintrittskarten für den Europapark in Rust gewonnen. Platz zwei, ein Familieneintritt für das Tatzmania in Löffingen, hat Caroline Böhler erzielt. Isabell Furlani als Drittplatzierte darf sich über einen Jahresgutschein für das Klettgaubad freuen.

3. Platz: Isabell Furlani mit Andreas Bluhm vom Organisationskomitee. | Bild: FC Grießen

Damit auch die Kindergartenkinder zum Zug kommen, hat der Verein, anders als geplant, noch Platz vier und fünf gekürt. So haben Valentina Napolitano und Michel Schilling je einen Gutschein für einen Lauchringer Spielwarenladen gewonnen.

4. Platz: Valentina Napolitano mit Jurymitglied Angela Bluhm. | Bild: FC Grießen

Die Organisatoren freuen sich indes darüber, dass ein ortsansässiger Spender den ersten und zweiten Preis übernommen hat.