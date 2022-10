von Eva Baumgartner

Wer nach diesem Konzertabend nicht bestens gelaunt nach Hause gegangen ist, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Der Nachwuchs des Akkordeon-Orchesters Klettgau rockte die Grießener Gemeindehalle nach allen Regeln der Kunst. Bereits das Teen-Rock-Konzert vor drei Jahren war ein Bombenerfolg, den zu toppen fast nicht möglich schien. Von wegen!

Dem Musikernachwuchs des Orchesters, ausgebildet von Martina Vitacca, Iris Gorgos und Selina Lass, endlich wieder einmal eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten, dafür hat sich das ganze Orchester erneut ins Zeug gelegt.

Und wie immer bei Konzerten des Akkordeon-Orchesters stimmte die Organisation, die Dekoration, die Ausrüstung der Halle bis aufs i-Tüpfelchen. Mit Lightshow und Nebeleffekten, mit Lichterstäbchen und Luftballons wurde das Rockkonzert optisch in Szene gesetzt.

Akkordeon-Orchester Das Akkordeon-Orchester Klettgau wurde 1961 in Grießen gegründet. Derzeit zählt das Orchester 50 Aktivmitglieder, davon befinden sich 25 in der Ausbildung. Aktuelle, gleichberechtigte Vorsitzende sind Heike Hartmann und Iris Gorgos. Die Musiker kommen aus allen Ortsteilen der Gemeinde Klettgau sowie aus der näheren Umgebung. Seit vielen Jahren hat Martina Vitacca die musikalische Leitung des Ensembles inne.

Mit einem lautem, in die Menge gerufenen „It‘s time for Teen Rock, Volume four“, eröffnete Vorsitzende Heike Hartmann, ein temperamentvolles Energiebündel, wie es im Buche steht, das Konzert – vom erwartungsvollen Publikum mit noch lauteren Jubelrufen quittiert.

Sogleich hauten die Tastenfreaks auf die Tasten und das nicht zu knapp mit „Hey Brother“ von Avicci. Richtig in Fahrt aber kam das Publikum bei „The Final Count Down“, lauthals mitsingend und Leuchtstäbchen schwingend, begleitet von dramatischen Lichteffekten, gab es für Jung und Alt kein Halten mehr. Dem folgte „Shut Up And Dance“ von Walk The Moon, zu dem das energiegeladene Publikum tanzte, hüpfte und mitsang.

Das Publikum beim Teen Rock Konzert in Grießen war außer Rand und Band. | Bild: Johannes Kirchherr

Die Musiker heizten also den Saal mächtig auf, sodass der Boden für den Hauptact, die Teen Rocker, ideal vorbereitet war. 23 Musiker im Alter zwischen 18 und zarten sieben Jahren, von letzteren war mitunter nur ein Haarbüschel über dem Notenständer zu sehen – sie alle gönnten den Konzertbesuchern keine Pause. Stetig aufbrandender Applaus, begleitet von Jubelrufen – das erlebt die alte Grießener Gemeindehalle nur wenn Teen Rock spielt. Ein Hit folgte dem anderen.

Zwei Zugaben zum Schluss

Neben Rock-Pop-Hits von Robbie Williams, Liquido oder Sunrise Avenue waren die deutschsprachigen Hits wie „Applaus, Applaus“, „Sternenhimmel“ oder auch „Ich will Spaß“ die Renner, zu denen nach Leibeskräften mitgesungen, geklatscht und getanzt wurde. Auch der Altklassiker unter den Schlagern, „Marmor, Stein und Eisen bricht“, brachte kaum Ruhe in die Menge, obwohl dieser das Konzertende einläuten sollte.

Ohne Zugabe kein Rockkonzert, also gab es noch „Major Tom“ und den Fasnachtshit „Cordula Grün“. Die Moderatorin Konni Leber führte gekonnt durch den Abend. Ebenso gab es auch Ehrungen zweier Jungmusikerinnen: Maria Sauer und Carolin Anders wurden vom Deutschen Harmonika Verband, vertreten durch Bezirksdirigentin Anja Tschuor-Bauer für fünfjähriges Musizieren geehrt.