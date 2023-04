Das Revival-Frühschoppen-Konzert des Grießener Musikvereines übertraf alle Erwartungen. Ebenso das Wetter, das besonders kühl und feucht daherkam, folglich war an ein Konzert vor dem Vereinshaus nicht zu denken, sodass doch auf Plan B, auf die Gemeindehalle, zurückgegriffen werden musste. Die Besucher kamen überaus zahlreich, sodass sogar noch zusätzliche Tische und Stühle aufgestellt werden mussten.

Unter dem Motto „Revival“ musizierte der Verein zusammen mit ehemaligen Mitgliedern sowie einstigen Musikern anderer Vereine unter Leitung von Karl Schwegler. In nur sechs Proben hatte Dirigent Schwegler mit fünf Musikstücken ein abwechslungsreiches kleines Programm auf die Beine gestellt und die Musiker auf diesen Tag vorbereitet.

30 Nichtmitglieder hatten am Revival-Projekt des Musikvereins teilgenommen, das Ende Februar gestartet war. Davon spielten 22 einstige Musiker mit. Das Projekt wurde im Rahmen des bundesweiten Programms „Impuls“ gefördert, das die Amateurmusik im ländlichen Raum unterstützen soll. Dieses Angebot nutzte die ehemalige Vorsitzende Julia Gäng. Ihre erklärte Absicht war, ehemaligen Musikanten die Möglichkeit zu bieten, für die Dauer des Projekts gemeinsam zu musizieren.

Mit „Lausbubenstreiche“, eine Polka mit fröhlichem Charme, startete das Konzert. Der Gute-Laune-Hit „Danza Kuduro“, der im Sommer 2011 die Charts eroberte, weckte sodann die Sehnsucht nach Sommer, Strand und Sonne. Weitere Stücke waren „Frühschoppen-Hits“, „Paradise By The Dashboard Light“ und die Polka „Einfach unvergesslich“. Mit zwei Zugaben bedankten sich die Musiker beim Publikum für den rauschenden Beifall. Über all der unterhaltsamen Musik mussten die rund 250 Besucher keineswegs Durst und Hunger leiden. Steakwecken und Veggieburger gab es reichlich an der Selbstbedienungstheke.