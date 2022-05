von Albert Moser

Der 1959 gegründete Narrenverein Bühl-Riedern hielt im Gasthaus Rössle seine Hauptversammlung ab. Vorsitzender Frank Ritter begrüßte etwa die Hälfte der 40 Mitglieder. Sie gedachten zunächst der verstorbenen Mitbürger der beiden kleinen Klettgauorte.

Schriftführerin Isabelle Hilpert verlas die durch Corona eingeschränkten Aktivitäten der Klettgauer Narren. Wie auch Narrenchef Ritter in seinem Bericht vermeldete, hat der Verein in dieser Zeit Kreativität walten lassen und so an der Fasnacht eine Budenrallye veranstaltet oder Mehlsuppe zum Abholen organisiert und damit etwas Freude vermittelt.

Auch das Fasnachtsfeuer konnte durchgeführt werden. Ein gesellschaftlicher Höhepunkt war vor Kurzem die Teilnahme zum Spalierstehen bei der diamantenen Hochzeit von Leo und Brunhilde Rüdt am 1. Mai vor der Kirche.

Von einem zufriedenstellenden Kassenstand berichtete Matthias Bollinger, der den beruflich verhinderten Kassierer Alex Weicher vertrat. Spenden und Einnahmen aus der Vermietung des Toilettenwagens sowie die Erlöse aus den Papiersammlungen wogen die fehlenden Veranstaltungsgelder etwas auf. Matthias Bollinger hatte die Kasse geprüft und für einwandfrei erklärt.

Gemeinderätin Nathalie Netzhammer übernahm die Entlastung des Vorstands und die Durchführung der Neuwahlen. Alle Vorstandsmitglieder hatten sich zur Wiederwahl gestellt. Vorsitzender bleibt Frank Ritter, stellvertretender Vorsitzender Tobias Gehrmann, Schriftführerin Isabelle Hilpert, Kassierer Alex Weicher, Beisitzerin und Festwirtin Tamara Peter sowie Dennis Klein und Lena Gehrmann als weitere Beisitzer.

Ritter gab den Vereinsausflug am 7. August nach Tettnang zu einem Hopfenwandertag bekannt. Er hofft, dass der Nikolaus- und Familienabend wieder wie gewohnt stattfinden kann. Für die Zukunft wünscht er sich neue Mitglieder und besser besuchte Versammlungen. Nathalie Netzhammer dankte im Namen der Flüchtlingsinitiative für die Ballspenden des Narrenvereins an die Kinder aus der Ukraine.