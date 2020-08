von eva baumgartner

Mit dem Ende der Handwerkerferien zieht die Großbaustelle im Ortskern von Grießen weiter. Deshalb wird die Marktstraße, die L 161a, im Bereich der Einmündung der Herrenstraße und der Klosterstraße gesperrt. Das bedeutet: Die direkte Verbindung von Grießen über Stetten nach Hohentengen ist für den Durchgangsverkehr, ab Montag, 17. August, bis Mitte Oktober gesperrt. Es ist dies der letzte Abschnitt dieser großen Baumaßnahme, die bereits im Oktober vergangenen Jahres gestartet wurde und seitdem für die Anwohner mit vielerlei Mühen verbunden ist, deren Geduld durch Lärm, Staub und begrenzte Zufahrtsmöglichkeiten oftmals strapaziert werden.

Kanalsanierung, Verbesserung und Erneuerung der Stromversorgung, Wasserversorgung als auch der Neubau des Breitbandleerohrsystems sind dann aber in diesen Bereichen „unter Dach und Fach“. Rund 1, 2 Millionen Euro werden hier „vergraben“, davon sind circa 200.000 Euro für die Wasserversorgung und rund 110.000 Euro für die Stromversorgung.

Ortsbaumeister Holger Schulz indes hat Grund zur Freude, denn die großen Bauarbeiten gehen zügiger voran als geplant war, dank der beteiligten Bau- und Fachfirmen, aber: „die letzte, große Herausforderung steht uns jetzt bevor“, betont er und verweist auf die komplette Sperrung der Kreuzungs- und Einmündungssituation Herrenstraße/Marktstraße/Klosterstraße mit der damit verbundenen Sperrung der Verbindung nach Stetten/Hohentengen.

Besonders betroffen ist – nebst den Anwohnern – dann der hiesige Lebensmittelmarkt, der direkt im Einmündungsbereich liegt und deshalb das Parken vor dem Laden nicht möglich ist. Für Kunden ist er über die Jahn- und Herrenstraße sowie über die Schaffhauserstraße bis kurz vor die Baustelle anfahrbar. Die Gemeinde sei sich bewusst, dass dies für die Bevölkerung und auch für den Geschäftsinhaber mit einigen Umständen verbunden ist und so sagt Ortsbaumeister Schulz: „Wir bitten um Geduld.“ Auch für Besucher des Gasthauses „Mange“ ist ein kleiner Umweg erforderlich. Aber immerhin in acht Wochen, wenn alles weiterhin so gut laufe, so der Ortsbaumeister, werde diese ein Jahr währende Baustelle in Grießen verschwunden sein.