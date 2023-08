Bei der Siegerehrung der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg stellte die Schützen- und Reservistenvereinigung Klettgau (SRV) die siegreichste Mannschaft.

In Neuhausen auf den Fildern fand traditionell die Siegerehrung der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg des Kyffhäuserbundes (ältester Soldatenbund Deutschlands) statt. Der neue Landesschießwart Thomas Gratwohl ehrte die erfolgreichen Schützen in einer mehrstündigen Zeremonie, informiert der Verein in einer Mitteilung.

32 Erstplatzierungen in Mannschaft und Einzelwertung in den unterschiedlichsten Disziplinen wurden von den Schützen und Reservisten des SRV Klettgau erreicht. Ferner noch 19 Zweitplatzierungen und zehn dritte Plätze in dieser landesweiten Meisterschaft. In äußerst unterschiedlichen Disziplinen trat der SRV Klettgau an. Von der Luftgewehr und Luftpistole über Kleinkaliber bis hin zur Disziplin Großkaliber Kurzwaffe oder Halbautomat 300 Meter wurden fleißig Medaillen gesammelt.

Der SRV Klettgau ist allerdings nicht nur im Schießsport aktiv und erfolgreich. Demnächst soll sich aus den Reihen der SRVler ein Förderverein bilden, der die Friedenskapelle in Riedern am Wald unterstützt. Aber auch mit weiteren Aktionen, wie Spendensammeln für die Kriegsgräberfürsorge oder der jährlichen Verteilung des Friedenslichtes, macht der SRV Klettgau die ehemaligen oder auch noch aktiven Bundeswehrangehörigen hier am Hochrhein etwas mehr in der Öffentlichkeit sichtbar.