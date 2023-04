„Revolution – Hecker hoch – Freiheit – nieder mit der Feudalherrschaft“ war der Schlachtruf der Klettgauer Heckergruppe, mit dem sie laut brüllend und Fahnen schwingend, ab und an begleitet von lauten Kanonenschüssen, durch die Konstanzer Altstadt zogen.

Zum 175. Jahrestag der Badischen Revolution von 1848 organisierte das Konstanzer Rosgartenmuseum gemeinsam mit der Klettgauer Heckergruppe und dem Schwarzwaldverein diese Aktion.

Mit Kanonen, Fahnen und Mistgabeln ist die Gruppe nach Konstanz gereist. | Bild: Heckergruppe Klettgau

Denn die Konzil-Stadt am Bodensee war am 13. April 1848 der Startpunkt von Friedrich Hecker und seinen Gesinnungsgenossen auf ihrem Zug in Richtung Karlsruhe.

Weitere Aktion in Kandern

Für die Riederer Heckergruppe war dies 175 Jahre später der Auftakt für weitere Termine in der Region, der mit dem Friedensfest am Donnerstag, 20. April, in Kandern auf der auf der Scheideck, wo die Revolutionäre vernichtend von den übermächtigen Bundestruppen geschlagen wurden, einen Höhepunkt erfährt.

Die Badische Revolution Von Sizilien bis Schleswig, von Paris bis Budapest ging das Volk 1848 auf die Barrikaden. Die Bürger forderten Demokratie, Rechtsstaat, Meinungs- und Pressefreiheit. Eine der Hochburgen der deutschen Demokraten war Baden, das Nachbarland Frankreichs und der Schweiz. In Baden gehörten der Hochrhein und der Südschwarzwald zu den Hauptschauplätzen der Revolution, vor allem Bernau, Lottstetten und Steinen. Ein Teil der Bewegung um die badischen Rechtsanwälte Friedrich Hecker und Gustav Struve versuchten, den Großherzog mit einem bewaffneten Volksaufstand zu stürzen – scheiterten aber, wie 1849 die Revolution als Ganzes. (hö/von)

Die Heckergruppe aus Riedern wird mit rund 35 bewaffneten Freischärlern dort vertreten sein und bei dem Revolutionsfest, das von der Kanderner Volkshochschule organsiert wird, selbstredend auch mit Böllerschüssen, feiern.

Mit Heckerhüten, in blauen Hemden, mit Heugabeln, Sensen und sonstigen als Waffe tauglichen Geräten sowie natürlich Gewehren und Kanonen, rückt die hiesige Gruppe im Jubiläumsjahr des Öfteren aus.

Trommel spielt eine besondere Rolle

Das Einzige, was zur historischen Ausstattung fehlt, ist die Erzinger „Revolutionstrommel“, um die sich eine besondere Geschichte rankt.

Die historische Erzinger Trommel war im Revolutionsjahr 1848 beim Heckerzug der Weißhaar-Freischärler dabei. | Bild: Musikverein Erzingen

Wie Viktor Kaiser erzählt, wurde sie von den Erzinger Musikern, die die Bürgermiliz begleiteten, auf dem fluchtartigen Rückzug zurückgelassen. Wie kam das? „Die Erzinger haben sich der Weißhaar-Gruppe aus dem Raum Lottstetten-Jestetten angeschlossen und unterwegs die prall-gefüllte Zollkasse in Kadelburg gestohlen“, weiß Kaiser zu erzählen.

Mit dem Geld in der Tasche seien sie aber des Öfteren in die Wirtshäuser eingekehrt, wo feucht-fröhlich gefeiert wurde, bevor sie entlang des Hochrheines weiterzogen. Doch auf ihrem Weg kamen ihnen bereits die fliehenden Freischärler entgegen und berichteten von der vernichtenden Niederlage in Kandern.

Auf ihrer Flucht versteckten sie die beim Rückmarsch hinderliche Trommel in einem Heustock, um sie Monate später bei Nacht und Nebel wieder zurückzuholen. Diese 1923 restaurierte Trommel hat heute einen Ehrenplatz im Proberaum des Erzinger Musikvereines.