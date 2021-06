von Vanessa Amann

Familien, Sportler und Sonnengenießer aus dem Klettgau können sich freuen: Zwei Wochen früher als in der vergangenen Saison ist nun eine Abkühlung im Erzinger Schwimmbad zum Greifen nahe. Ab Samstag, 26. Juni, können zeitgleich 200 Personen im Klettgaubad verweilen. Wie Schwimmmeister Peter Haase informiert, sei das Bad „startklar“ – mit Einschränkungen sei dennoch zu rechnen.

Bewährtes Schutzkonzept

Bereits in der vergangenen Gemeinderatssitzung informierte der Bürgermeister über die angesetzte Personenbegrenzung. So werde in diesem Jahr gleich mit einer Höchstanzahl von 200, anstatt 150 Personen gestartet. „Das Schutzkonzept im letzten Jahr hat sich bewährt und die Besucher waren sehr einsichtig und entgegenkommend“, nennt Haase als die Gründe für den Entscheid. Für den Schwimmmeister und sein Team kommen nun auch zusätzliche Aufgaben hinzu: die Kontrolle der Abstandsregeln und der zulässigen Anzahl von Personen im Wasser.

Die Aufgaben von Betriebsleiter Peter Haase sind vielseitig und tragen sich auch hinter den Kulissen zu. Bei der Eröffnung muss alles stimmen: So überwacht er auch die technischen Betriebsfunktionen und die Wasserqualität. | Bild: Vanessa amann

Durch die Corona-Verordnung können sich 36 Badegäste im Schwimmerbecken, 95 im Nichtschwimmerbecken und 18 im Kinderplanschbecken aufhalten. Wie in der Saison 2020 ist ein Freibadbesuch nur mit vorheriger Online-Buchung über die Webseite der Gemeinde Klettgau möglich. Der dadurch erstellte QR-Code kann auf dem Smartphone oder in Papierform an der Kasse vorgezeigt werden. Dies dient der Begrenzung der Personenzahl und um Warteschlangen zu vermeiden.

Personalmangel verzögert Start

Ausweichmöglichkeiten zum Klettgaubad gab es bislang einige, denn viele Bäder im Landkreis öffneten bereits Anfang Juni. Der spätere Start wird vonseiten der Gemeinde mit dem personellen Mehraufwand begründet. „Zwei Festangestellte vor Ort reichen nicht aus, um die Hygienebedingungen und Vorschriften umzusetzen und zu kontrollieren“, informiert Hauptamtsleiter Thomas Metzger. Nun werden drei zusätzliche Kräfte an der Kasse eingesetzt, die bei der Anmeldung und Desinfektion der Bereiche aushelfen.

Mit der Eröffnung des Schwimmbads können nun auch die im Klettgau ansässigen Vereine, DLRG und Special Olympics, ihre Aktivitäten wiederaufnehmen. Die Planungen dazu laufen schon, wie Astrid Kern, Vorsitzende des DLRG-Klettgau berichtet. „Wir planen einen Neuschwimmerkurs im Freibad anzubieten“, sagt sie. In der letzten Vorstandssitzung Ende Mai berichtete sie von 60.000 Kindern die 2020/2021 deutschlandweit hätten schwimmen lernen sollen. Auch aus dem Klettgau gebe es Anfragen nach einem Kursangebot. Bedingt durch den angefallenen Stau, geht sie allerdings davon aus, „dass unser Angebot an vorhandenen Plätzen der Nachfrage nicht vollständig gerecht werden wird.“