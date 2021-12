von Eva baumgartner

In diesen Tagen laufen im Erzinger Rathaus bei der Breitbandexpertin Monika Eichin die Arbeiten zur Vorbereitung der europaweiten Ausschreibungen für die Bauleistungen des Glasfasernetzes auf Hochtouren. In den Ortsteilen Bühl, Erzingen, Geißlingen, Grießen, Rechberg und Bühl, in den Bereichen, in denen noch keine Bandbreite von 30 Mbit/s oder mehr verfügbar ist, wird die Gemeinde in Eigenregie Glasfasernetz bauen. Der Netzbetreiber wird die Firma Stiegeler aus Schönau sein.

Schon lange warten zahlreiche Klettgauer auf eine leistungsstarke Internetverbindung, deren extreme Dringlichkeit spätestens die Corona-Pandemie jedem vor Augen führt. Homeoffice für Berufstätige und Freiberufler, Fernunterricht für Schüler sind mancherorts in den Dörfern im Klettgau schlichtweg nicht möglich. Die Corona-Pandemie machte deutlich, dass ein leistungsstarkes Datennetz so notwendig ist wie die Wasser- oder Stromversorgung.

Der Anschluss In den Ortsteilen Bühl, Erzingen, Geißlingen, Grießen, Rechberg, Weisweil können Hauseigentümer, die sich rechtzeitig im Rathaus melden, zu günstigen Konditionen den Glasfaser-Anschluss beantragen. In den förderfähigen Bereichen der Ortsteile kostet der Hausanschluss für ein Haus mit maximal zwei Wohneinheiten 500 Euro, mit vier Wohneinheiten 1000 Euro, jedoch maximal 2500 Euro. Darin ist der Anschluss bis ins Gebäudeinnere bezahlt. In Absprache mit den Eigentümern wird die Hauseinführung abgestimmt. Der Antrag Wer in diesem Projekt mit Glasfaser angeschlossen werden möchte, kann sich bei der Gemeinde Klettgau, Monika Eichin unter Telefon 07742/93 51 33 oder per E-Mail (breitband@klettgau.de) melden. Hier ist zu erfahren, ob sich das Haus im geförderten Bereich befindet. Weitere Informationen finden sich auch auf der Homepage der Gemeinde Klettgau (www.klettgau.de/breitband).

Der Klettgauer Weg bis zum Ausbau des eigenen Glasfasernetz war ohnehin ein steiniger, ruft man sich die Sitzung zur Vergabe der Ingenieurleistungen in Erinnerung, als die Pattsituation im Gemeinderat eine weitere Verzögerung des Ausbaus nach sich zog und viele Bürger erzürnte.

Nunmehr jedoch ist das Thema Breitband in den Ortsteilen in sicheren Tüchern, die Förderbescheide liegen schon länger vor. Die Ortsnetzplanung ist abgeschlossen und mit den EU-weiten Ausschreibungen ist ein weiterer Meilenstein erreicht. Dazu begleitete die Beratungs- und Planungsgesellschaft Seim und Partner aus Wiesbaden sowie die Rechtsanwaltskanzlei W2K aus Freiburg das Projekt fachlich und rechtlich in den unterschiedlichen Projektphasen.

„Die geschätzten Kosten belaufen sich auf circa 19 Millionen Euro, hierbei werden die zuwendungsfähigen Kosten durch den Bund und das Land Baden-Württemberg mit 90 Prozent gefördert“, erklärt Monika Eichin. Der Abschluss dieses Ausschreibungsverfahrens sowie die Vergabe der Bauleistungen im Gemeinderat sei für das erste Quartal 2022 vorgesehen. Im Anschluss daran finde dann baldmöglichst der Baubeginn statt.

Die Trassenlänge im gesamten Ortsnetz beträgt circa 72 Kilometer, die mit etwa 300 Kilometer Glasfaserkabel bestückt werden. Die Verteilung findet, ausgehend von sechs Hauptverteilern (sogenannten Point of Presence, PoP), über 70 Schächte den Weg in circa 1350 förderfähige Gebäude.

Bislang haben sich von den Hauseigentümern, die in den förderfähigen Bereichen der Ortsteile liegen, rund 60 Prozent für einen Anschluss ans Glasfasernetz entschieden. Unentschlossene sollten sich sputen, denn ein späterer Anschluss soll um ein Vielfaches mehr kosten, heißt es dazu aus dem Rathaus.