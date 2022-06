von Eva Baumgartner

Eigentlich sollte der bewegte Weinberg im September des vergangenen Jahres als kleiner Ersatz für das große, pandemiebedingt abgesagte Erzinger Winzerfest dienen, nur war dieser Festsonntag in den Weinbergen ein dermaßen großer Erfolg, dass er auch dieses Jahr wieder veranstaltet wird. Terminlich in den Sommer verlegt – bei hoffentlich schönem Wetter – findet das Weinbergfest am Sonntag, 19. Juni, ab 11 Uhr statt. Mitten in den Weinbergen bewirten vier Erzinger Vereine die Besucher, die bei einem Spaziergang die Stände abwandern können, sich mit Speisen und natürlich den hiesigen Weinen verwöhnen lassen können.

Der Turnverein, der Musikverein, die Narrengesellschaft sowie der Frauentreff laden gemeinsam zu einem entspannten Sonntag in den Reben ein. Die Stände sind über einen Rundweg vom Kapellenweg oder über die Seilerbahn gut zu erreichen, der Rundweg führt mitten durch die Reblandschaft und ist gemütlich zu Fuß abzulaufen.

Angeboten werden die Weine der Erzinger Winzer: Weingut Gromann, Weingut Lorenz und Corina Keller, Weingut Clauß sowie die der Erzinger Winzergenossenschaft. Jeder der Vereine bieten die Weine je eines Weinproduzenten an. Besucher, die die verschiedenen Weine vergleichen wollen, sollen so animiert werden, durch die Weinberge zu schlendern und die einzelnen Anlaufstellen abzuklappern. Verschiedenste Speisen stehen selbstverständlich bereit. Neben der klassischen Bratwurst (auch vegetarisch) mit Pommes Frites, Käseplatten, Grillspieße, Kassler Burger, Schnitzel, Steakwecken werden angeboten, Kaffee und Kuchen ebenso.

Wer über all dem für die Jugendarbeit der Vereine etwas Gutes tun will, kann sein Weinglas auch kaufen. Der Erlös kommt der Jugendarbeit zugute. Nicht zuletzt ist für Musik gesorgt. Von 13 bis 17 Uhr wird die Musikgruppe Los Companeros durch die Weinberge ziehen und für die Gäste aufspielen.