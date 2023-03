Zur Hauptversammlung getroffen hat sich der Kirchenchor Bühl in der Gemeindehalle. Dazu hat Vorsitzender Holger Schäfer auch die Pfarrer der Seelsorgeeinheit Wutöschingen-Klettgau, Frank Malzacher und Veit Rutkowski, begrüßt. Mit den Liedern „Hab Sonne im Herzen“ und „Glocken der Heimat“ wurden die Gäste willkommen geheißen.

Schriftführerin Roswitha Schelble verlas die Aktivitäten des Chors im vergangenen Vereinsjahr, was ein beachtliches Volumen erreichte. Das kam auch in der Statistik von Silke Moser mit 37 Proben und zehn Auftritten zum Ausdruck. Der Kassenbericht von Petra Indlekofer stellte ein zufriedenstellendes Ergebnis dar. Neu ist hier, dass die Kasse des Chors der katholischen Verrechnungsstelle übergeben werden musste und das neue Abrechnungsverfahren via Kassiererin über Stühlingen läuft. Helma Weissenberger und Renate Peter gaben als Kassenprüferinnen ihr Okay. Wilfried Spitznagel leitete die Entlastung des Vorstands mit einem Dank an dessen Mitglieder.

Vorsitzender Holger Schäfer stellte fest, dass die Reihen der Aktiven durch den Tod einiger Sänger auf 19 Mitglieder geschrumpft sei und es bei einigen öffentlichen Anlässen mit dem gemischten Chor Dettighofen zur Zusammenarbeit gekommen sei. Auch Dirigentin Brigitte Moser wünschte sich mehr gesanglichen Nachwuchs und dass sich die Aktiven auch terminlich nach den Auftritten orientierten. Sie dankte Vizedirigent Mario Moser für seine ständige Bereitschaft mit einem Weinpräsent.

Petra Indlekofer erhielt für zehn Jahre als Kassiererin und Roswitha Schelble für 25 Jahre als Aktuarin ein Blumengeschenk, die Sängerinnen Renate Peter, Helma Weissenberger und Manuela Suthaus für zehn Jahre Mitgliedschaft einen Osterhasen. Die Probenbeteiligung liegt bei 84 Prozent. Die besten Singstundebesucher sind: Nur einmal gefehlt haben bei den Frauen Gerlinde Griesser und Helma Weissenberger, bei den Männern fehlte Holger Schäfer nur zwei Mal. Holger Schäfer gab den Ausblick auf 2023, es soll wieder eine Chorreise geben. Die nächste Hauptversammlung wurde auf den 13. November festgelegt. Die stellvertretende Vorsitzende Inge Spitznagel dankte dem Vorsitzenden mit einem Präsent.