In diesem Jahr nehmen die alt-katholischen Gemeinden im östlichen Landkreis mit der Erlöserkirche in Dettighofen und der Heilig-Kreuz-Kapelle in Lottstetten erstmals an der bundesweiten Aktion „Tag des offenen Denkmals“ teil, die denkmalgeschützte Gebäude in den Mittelpunkt stellt, schreibt die alt-katholischen Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Beide Kirchen sind am 10. September zur Besichtigung geöffnet. Ansprechpersonen geben Auskunft über Geschichte und Gegenwart der Gebäude und bieten eine Erfrischung an. Seit diesem Jahr befindet sich eine neue Taufschale der Lottstetter Künstlerin Ingeborg Deistler-Karies in der Sandstein-Taufe der Heilig-Kreuz-Kapelle. Am Tag des offenen Denkmals werden weitere Objekte der Künstlerin an der Südfassade der Kapelle ausgestellt.

Über das Besichtigungsangebot hinaus werden die Kirchen bei zwei musikalisch besonders gestalteten Gottesdiensten mit Leben gefüllt: Mit Vokal- und Instrumentalmusik aus unterschiedlichen Epochen laden Lukas Best David Bosch und Jakob Mertesacker vormittags in Dettighofen und nachmittags in Lottstetten zum Zuhören und Mitsingen ein. Die Erlöserkirche Dettighofen, Hauptstraße 31, ist geöffnet von 9 bis 18 Uhr, Eucharistiefeier um 10 Uhr. Die Heilig-Kreuz-Kapelle Lottstetten, Brückenstraße 5, ist geöffnet von 11 bis 18 Uhr, Musikalische Vesper um 17 Uhr. Besucher werden gebeten, die Parkplätze am Rathaus zu benutzen.