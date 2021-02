von Vanessa Amann

Bei den Vodafone-Kunden in Erzingen waren von Sonntagabend bis Mittwoch Nachmittag sowohl die Festnetz-Telefonie als auch das Internet lahm gelegt. Die mehrere Tage andauernde Störung sorgte bei Anwohnern für Unmut und Unverständnis. Vor allem widersprüchliche Informationen von Vodafone zur Dauer der Störung und fehlende Angaben über die Ursache der Störung stoßen bei den Betroffenen auf Kritik.

„Keine nennenswerte Störung„

Auf Anfrage unserer Zeitung gab die Pressestelle des Telekommunikationsunternehmens bis Redaktionsschluss keine Auskunft über den Grund der Störung. Laut Vodafone-Pressesprecher, Johannes Fuxjäger, habe es „keine nennenswerte Störung in unseren Netzen in Klettgau-Erzingen“ gegeben.

Hinsichtlich der Dauer des Ausfalls seien die Betroffenen von den Vodafone- Kundenberatern vertröstet worden, berichtet Andreas Heini, Teamleiter des Vertriebsinnendiensts bei der Firma H-Bau Technik: „Alle hatten andere Informationen, ab wann es wieder funktionieren soll“, erzählt er und spricht von einer „schwachen Leistung“.

Auch die 55-jährige Elke Mayer hat laut eigenen Angaben mehrere Male versucht, Informationen über die Hotline des Anbieters Vodafone zu erhalten. „Das erste Mal wurde nur gesagt, dass an der Behebung der Störung gearbeitet werde, mehr nicht.“ Später erhielt Mayer dann die Information, dass die Störung wohl bis Mittwochabend anhalten werde.

Probleme bei Homeoffice

Besonders in Zeiten von Homeoffice und Fernunterricht ist eine stabile Internetverbindung notwendig; dies sei bei Vodafone nicht gegeben, betont der 30-jährige Isa Celik. „Als Mitarbeiter in der IT-Branche brauche ich eine gute Internetverbindung, doch mit Vodafone hat man in Erzingen ständig Probleme“, berichtet Celik unserer Zeitung. Um überhaupt von zuhause aus arbeiten zu können, sei ihm ein finanzieller Mehraufwand entstanden. „Täglich musste ich über meinen Mobilfunkanbieter Telekom neues Datenvolumen buchen“, berichtet Isa Celik verärgert.

Andreas Heini von H-Bau Technik hatte als Homeoffice-Arbeitender nach eigener Aussage noch das Glück, von der Wohnung seiner Schwiegermutter aus arbeiten zu können. „Ansonsten hätte ich ins Büro fahren müssen, was natürlich eine erhöhte Infektionsgefahr bedeutet hätte“, erklärt er.

Für die jüngere Generation, die Mobiltelefone besitzt, war die fehlende Internetverbindung das Hauptproblem. Der 27-jährige Aaron Indlekofer spricht jedoch einen weiteren Punkt an: „Meine Großmutter konnte mehrere Tage nicht das Festnetz benutzen, und so erging es in den vergangenen Tagen bestimmt vielen älteren Menschen in Erzingen.“ Dies bestätigt Ingrid Geiger: „Um ein Rezept abzuholen, konnte ich nicht einmal vorab bei meinem Arzt anrufen, wie das eigentlich abgesprochen ist wegen Corona„, berichtet die 79-Jährige und ergänzt: „Wie sehr das Telefon gerade in solchen Zeiten fehlt.“