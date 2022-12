von Eva Baumgartner

Nach dem Besuch der Vorabendmesse haben sich nahezu alle Sänger sowie die Ehrenmitglieder zur Hauptversammlung des Kirchenchors Grießen eingefunden. Die Vorsitzende Astrid Eschbach erinnerte an die 280-jährige Geschichte des Chors. Die Präsides Pfarrer Rutkowski und Pfarrer Malzacher ermutigten die Chormitglieder, „bei der Stange zu bleiben“ und versprachen, sich einzusetzen, dass es bald eine neue Chorleitung in Grießen und Erzingen gibt. Sie betonten die Wichtigkeit der Musik in der Liturgie, sie schenke „Hoffnung, Trost, Geduld“.

Drei Sängerinnen wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Mit einer Urkunde des Cäcilienverbands wurden Barbara Stoll und Martina Spitznagel für je 25 Jahre Chorgesang ausgezeichnet. Mit einer Ehrenurkunde des Kirchenchors St. Peter und Paul wurde Marlene Wassmer für 35 Jahre gedankt. Wegen der fehlenden Chorleitung kann der Kirchenchor in diesem Jahr zum ersten Mal keinen Weihnachtsgottesdienst mitgestalten.