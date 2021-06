von Vanessa Amann

Bei der diesjährigen Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung in der Gemeinde Klettgau gab es einen Punkt in dem sich die Gemeinderäte uneinig waren: Soll in den Kindergärten in Rechberg und Riedern am Sand zukünftig ein warmes Mittagessen bereitgestellt werden? Die Mehrheit der Gemeinderäte lehnte den Antrag ab, drei stimmten dafür.

Wie der Bürgermeister Ozan Topcuogullari betont, habe die Entscheidung nichts mit der grundsätzlichen Haltung des Gemeinderats zu tun: „Wir finden es natürlich gut, wenn Kinder etwas Warmes zum Mittagessen bekommen, das steht außer Frage“, allerdings sei dies eine Mammutaufgabe, die die Gemeinde als Träger nicht bewerkstelligen könne.

Gerade die kurze Betreuungszeit von sechs Stunden in den beiden Einrichtungen war dabei ein ausschlaggebendes Kriterium für den Entscheid. Dennoch argumentiert die Gemeinderätin Gabriele Gäng-Schmid, dass es Eltern gebe, die bis 13.30 oder 13.45 Uhr bereits zu Mittag gegessen haben.

Auch die mangelnden Gegebenheiten der beiden Kindergärten vor Ort kamen in der öffentlichen Gemeinderatssitzung zur Sprache. Diese wurden auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. „Würden wir ein warmes Mittagessen anbieten, müssten wir den Kindergarten umbauen“, sagt Sylvia Rauschel, Leiterin des Kindergartens in Rechberg.

Auch das Angebot einiger Eltern, das Essen in den eigenen vier Wänden vorzubereiten und in den Kindergarten zu bringen, sei aus lebensmittelrechtlichen Gründen nicht möglich, wie sie betont.

Diesen Aspekt spricht auch der Gemeinderat und Allgemeinmediziner Stefan Bastians an: „Die Lebensmittelallergien werden immer mehr, das zieht einen Rattenschwanz mit sich.“ Ebenso bekräftigt Sandra Graf-Genswein, Tandemleiterin des Kindergartens in Riedern am Sand, dass die Anfragen nur von vereinzelten Eltern gestellt würden.

Auch hier sei die Frage, ob die benötigten baulichen Veränderungen im Verhältnis zu den Anfragen stehe. „Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem unsere kleinen Kindergärten diese Möglichkeit brauchen“, sagt Sylvia Rauschel. Würde sich der Bedarf aller Kindergärten in der Gemeinde ändern, schließt sie weitere Gespräche jedoch nicht aus.