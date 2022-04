von Vanessa Amann

Nicht nur für die Stärkung der Frau in Kirche und Gesellschaft setzt sich die Pfarrgruppe der katholischen Frauengemeinschaft (Kfd) Grießen ein, sondern auch für wohltätige Zwecke. Das bewies der Verein mit der Überreichung einer Spende von 900 Euro an den Hospizdienst Hochrhein. In der Hauptversammlung beschlossen die Mitglieder zudem den Beitritt zum Bundesverband.

Trotz eines geschmälerten Programms, welches Schriftführerin Claudia Hauser bei der diesjährigen Generalversammlung vorstellte, sammelte der Verein große Summen für gemeinnützige Zwecke ein. Die große Stärke der Frauen dabei: der Kaffee- und Kuchenverkauf rund um die Märkte in Grießen. Wie Kathrin Kern, Sprecherin der Pfarrgruppe, darstellte, erzielten die Frauen allein am diesjährigen Märzmarkt eine Summe von 900 Euro, die sie nun an den Hospizdienst Hochrhein spendeten. „Es war unsere erste Zusammenarbeit mit der Kfd in Grießen, und wir sind überwältigt von der Summe“, sagte Sabine Budde, Leiterin der Regionalgruppe Waldshut, bei der Übergabe des Schecks.

Außerdem informierte Claudia Hauser über den Erlös des Oktobermarkts, der an die Kfd Pfarrgruppe in Ahrweiler überwiesen wurde. „Wohin die Spenden gehen, wird intern entschieden. Dies geschieht nach Relevanz, jedoch legen wir auch Wert darauf, dass jede zweite Spende in der Region bleibt“, betont Kathrin Kern.

In der Hauptversammlung votierte die Gruppe außerdem dafür, dem Bundesverband der katholischen Frauengemeinschaft beizutreten. Bislang waren viele Pfarrgruppen lediglich Verbandsmitglieder, was der Diözesanverband Freiburg nun flächendeckend ändern möchte. Aus Sicht der Mitglieder sprach nichts gegen einen Beitritt, zumal die katholische Frauengemeinschaft finanziell unabhängig bleibt.

Auch die Finanzen, die Sigrid Meier vorstellte, erfreuten die Mitglieder. Großer Dank galt auch Elisabeth Kech, die seit 30 Jahren im Team des Seniorenkreises war und diesen seit 2015 organisierte und im Vereinshaus in Grießen leitete. Für das Leitungsteam gelte es nun eine Nachfolgerin zu finden . Außerdem setzen sich die Frauen das Ziel, junge Mitglieder für die Frauengemeinschaft zu gewinnen. „Wir möchten unseren Verein vor der Überalterung schützen und das kirchliche und dörfliche Leben stärken“, so Kern. Erste Aktion ist ein offener Treff am Freitag, 13. Mai, wo der Verein auf viele neue Ideen hofft.