Einmal mehr stehen die Landwirte im Fadenkreuz. Sie sollen maßgeblich für den Rückgang der Insektenpopulationen verantwortlich sein. Mit dem kürzlich im Bundeskabinett beschlossenen Insektenschutzgesetz und den Verordnungen zum Glyphosatausstieg will die Regierung das Insektensterben stoppen.

Wingen setzt sich für seinen Berufsstand ein

Landwirte machen mobil und wehren sich. Sie fühlen sich gegängelt und fürchten um ihre Existenz. Auch Biolandwirt Benedict Wingen setzt sich für den Berufsstand ein. Er bewirtschaftet mit seinem Vater auf dem Weiler Reutehof im Klettgau Äcker, Streuobstwiesen und Wald.

Mehr Biotope sollen unter Schutz gestellt werden

Das neue Gesetz sieht unter anderem vor, mehr Biotope unter Schutz zu stellen. Künftig sollen auch artenreiches Grünland, Streuobstwiesen, Steinriegel und Trockenmauern gesetzlich geschützt werden, heißt es in einer Presseerklärung von Bundesumweltministerin Svenja Schulze vom 10. Februar. Auf Grünland in FFH-Gebieten sollen Pflanzenschutzmittel künftig verboten werden. Der Einsatz von Glyphosat soll eingedämmt, ab 2023 komplett untersagt werden.

In einer Videoschaltung und in mehreren Telefongesprächen machte Wingen seinem Ärger Luft. Zugeschaltet war Anthony Lee, Landwirt aus Niedersachsen und Sprecher der Bauernprotestbewegung „Land schafft Verbindung“ (LsV). Sie sprechen von „kalter Enteignung“. Lee erklärt: „Man nimmt uns Flächen weg, weist sie als Schutzgebiete aus. Dort dürfen wir kein Pflanzenschutzmittel einsetzen und haben dort auch keinen Ertrag mehr.“

Kompletter Betriebszweig würde wegfallen

Die Nutzflächen, die Wingen mit seinem Vater bewirtschaftet, liegen komplett in einem FFH-Vogelschutzgebiet. Nach den neusten Verordnungen seien sie dermaßen eingeschränkt, dass sie nicht mehr wirtschaften könnten. Zudem würde die EU-Förderung wegfallen, die Landwirte als Ausgleich für ihre Naturschutzmaßnahmen bekommen. Wingen spricht Klartext: „Das Gesetz würde bedeuten, dass wir unsere Streuobstbäume absägen oder mit dem Biotopschutz klar kommen. Einer unserer Betriebszweige würde wegfallen.“

Paradox: Weniger Insekten in Schutzgebieten

Beide bezweifeln die Wirkung solcher Gesetze: „Sie gehen zulasten der Landwirte und bringen dem Insektenschutz nichts.“ Viele Pflanzenschutzmittel seien in Deutschland in den vergangenen Jahren ohnehin verboten worden. Dennoch gingen die Zahlen der Insekten in Schutzgebieten zurück. Das Bundesumweltministerium weist auf seiner Homepage daraufhin, dass jeden Tag in Deutschland die Fläche von 79 Fußballfeldern für Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen werden.

Junge Landwirte bemühen sich um Naturschutz

„Schuld am Insektenrückgang bekommen aber immer nur wir Landwirte, von der Zunahme an Lichtverschmutzung ganz zu schweigen“, hadert Lee. Außerdem seien die jungen Landwirte heute bemüht, sehr viel für den Naturschutz zu tun.

„Wir stärken mit Zwischenfrüchten, Blühstreifen und Stilllegungen die Artenvielfalt und die Bodenlebewesen, gleichzeitig erreichen wir so einen Humusaufbau in unseren Böden, dieser speichert CO2. Also genau das, was wir als Gesellschaft für den Klimawandel erreichen wollen. Auf diesen Flächen wimmelt es vor Insekten“, ergänzt Wingen. Nach seinen Beobachtungen gebe es gerade in den FFH-Gebieten weniger Insekten und Blumenvielfalt, auf normal bewirtschafteten Flächen hingegen mehr Artenvielfalt.

Bodenschonendes Arbeiten mit neuster Technik

Lee verweist auf die neusten Techniken, mit der man in der Lage sei, über Satellitensteuerung auf den Zentimeter genau und somit viel effizienter und bodenschonend zu arbeiten. Er sagt ganz klar: „Wir greifen so wenig wie möglich in die Natur ein, denn wir Leben von und mit der Natur. Niemand benötigt die Bienen und Insekten mehr als wir, Schädlinge wie Borkenkäfer und Läuse hingegen sind in der Lage, ganze Ernten zu vernichten.“

Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker informieren sich auf dem Reutehof: Diskussion vor Ort Felix Schreiner, die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, die Landwirtin und Kommunalpolitikerin Rita Billich aus Wutöschingen, Kurt Rutschmann und Gemeinderat Dieter Hartmann aus Klettgau diskutierten mit Benedict Wingen über die Folgen des ursprünglichen Gesetzesentwurf. Für die Familien Wingen hätte es das Aus des Obstbaus bedeutet. Zum Hof der Wingens gehören 60 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 22 Hektar Wald und 300 Streuobstbäume. Schreiners Kritik Im Gespräch mit Wingen äußerte Schreiner Kritik am Vorgehen der Bundesumweltministerin: „Ohne vorher den Entwurf mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium abgesprochen zu haben, ist die Umweltministerin mit dem Insektenschutzgesetz vorgeprescht.“ Es sei allen klar, dass der Insektenschutz ernst genommen werden müsse, und dass Änderungen kommen müssten. Schreiner: „Dies kann aber nur gemeinsam mit der Landwirtschaft gelingen, nicht gegen sie. Die Landwirte sind auch bereit dazu.“ Seine Forderungen Die Kooperationspflicht zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz solle sicher gestellt werden. Er stelle sich gegen Verbote. Neben der Festschreibung der Kooperationspflicht in Fauna-Flora-Habitat- und Naturschutzgebieten brauche es die gesetzliche Absicherung der Länderöffnungsklauseln. Gute Aussichten Sabine Hartmann-Müller: „Wir sind der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner dankbar, dass sie Regelungen durchgesetzt hat, die dem regionalen Obstbau eine Zukunft sichern.“

Keiner möchte etwas verharmlosen

Keiner der Landwirte bestreite, dass es einen Insektenrückgang gibt, man wolle nichts verharmlosen. Doch alles auf die Landwirtschaft zu schieben, ärgert nicht nur die beiden. Sie setzen sich für einen gemeinsamen Weg, einen Dialog mit der Politik und den Naturschutzverbänden ein, den Niedersachen und Baden-Württemberg bereits beschreiten. „Bekommen wir im Gesetz nicht mindestens die Länderöffnungsklausel rein, sind all‘ unsere Bemühungen auf Länderebene vergebens“, betont Lee.