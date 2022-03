von Eva Baumgartner

Der Ukraine-Krieg, öffentliche Plätze pflegen, öffentlicher Nahverkehr oder Fahrradwege – ganz wichtig ist ein Jugendraum: Die Jugendlichen in der Gemeinde Klettgau interessieren sich durchaus für kommunalpolitische Themen und wollen sich engagieren. Dieser Eindruck entstand jedenfalls beim ersten Treffen der Demokratiewerkstatt.

Die meisten waren online zugeschaltet

Dieses erste Treffen stieß auf reges Interesse. Wegen der andauernden Corona-Pandemie hatten sich die Initiatoren, Patrick Siebler, Joachim Netzhammer und Rosemarie Hartmann, allerdings nur mit fünf Jugendlichen vor Ort getroffen. Die anderen waren per Videoschaltung live von zu Hause dazu geschaltet.

Das Interesse an der Gemeindepolitik wecken

In der Demokratiewerkstatt sollen sich Jugendliche aus den Dörfern der Gemeinde Klettgau treffen und sich mit der Gemeindepolitik beschäftigen, auch einbringen. So die Idee. Das erste Treffen diente nun zunächst einmal darum, dass sich die Jugendlichen kennenlernen. Danach sprachen sie über Dinge, die ihnen an ihrer Gemeinde gefallen, die unbedingt erhalten werden müssen.

Bedarf besteht durchaus. Denn es fiel auf war, dass die Jugendlichen wenig oder nichts über die Attraktionen der anderen Teilorte wussten. So stellte Elia Grießer den Skaterpark in Riedern vor und Leni Winkler den Beachvolleyballplatz in Grießen.

Ganz wichtig: Eine Treffpunkt für Jugendliche

Wie in anderen Kommunen auch, steht ein Treffpunkt für Jugendliche ganz oben auf der Liste. Dem Wunsch von Felix Gäng nach einem Raum, in dem sich Jugendliche selbst organisiert treffen können, stimmten alle zu. Überhaupt war der Wunsch nach Möglichkeiten des Treffens und des Austausches zentral.

Sie wollen Initiativen unterstützen

Die Jugendlichen wollen gleichfalls aktiv werden, sich am Gemeindeleben beteiligen. Helena Grießer und Hanna Mayer würden sich gerne mehr an Aktionen beteiligen. Etwa aktuell ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. Die beiden würden auch gerne Initiativen wie die Klettgau Cleaners unterstützen oder auch bei der Instandhaltung und Verschönerung öffentlicher Plätze im Klettgau mitmachen.

ÖPNV und Radwegeverbindungen

Auch die Klettgauer Jugendlichen beschäftigen sich offensichtlich mit den Thema Mobilität. Wichtig für sie: Sie wünschen sich allgemein bessere Verbindungen. Dazu zählten sie einen gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr, speziell attraktive Busverbindungen, oder ein gut ausgebautes Radwegenetz. Dies würde nicht zuletzt gemeinsame Aktionen der Jugendlichen aller Teilorte erleichtern.

Die Initiatoren freuten sich über das rege Interesse. Sie klärten aber auf, dass aktive Jugendbeteiligung nicht nur bedeutet, gute Ideen zu haben, sondern diese auch zu erarbeiten.

Zustimmung für Projekt des Bürgermeisters

Beschlossen wurde die Zustimmung zum bereits von Bürgermeister Topcuogullari beantragten Projekt „Jugend bewegt“, welches speziell für die Errichtung von Jugendbeteiligungen eingerichtet wurde.

Kontaktdaten für weitere Interessierte Weitere interessierte Jugendliche, aber auch Jugendleiter und Trainer, dürfen sich der Demokratiewerkstatt anzuschließen. Sie können sich telefonisch melden bei Joachim Netzhammer (07742/2929), Rosi Hartmann (07742/4727) oder Patrick Siebler (07742/2946).

Außerdem einigten sich die Teilnehmer, sich in den Osterferien erneut zu treffen, wenn Corona ein richtiges Treffen für alle zulässt. Geplant ist ein Besuch bei einem Jugendtreff in Waldshut und anschließendem gemeinsamen Grillen oder Pizzaessen beim Jugendtreff Cosmopolitana in Erzingen.