Klettgau – Grießen bekommt ein neues Baugebiet. Rund 35 Bauplätze sollen auf einer Fläche von knapp drei Hektar geschaffen werden. Der Bebauungsplan „Gatteräcker“, jüngst im Gemeinderat beraten, sieht ein Wohngebiet im Westen des Ortsteiles vor. Die wesentliche Zufahrt erfolgt im Norden von der Bahnhofstraße (L 163), dort wird von einem Kreisel mit einem Durchmesser von 35 Metern die Haupterschließungsstraße abzweigen.

Baugebiet gliedert sich in zwei Bereiche

Das Baugebiet ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Der nördliche Bereich zwischen Bahnhofstraße und Geißlinger Straße wird als reines Wohngebiet ausgewiesen sein, die Fläche südlich der Geißlinger Straße als Gebiet des „Dörflichen Wohnens“, in dem kleinere Betriebe im Nebenerwerb möglich sind und so gesehen eine Abrundung zu den südlich gelegenen Gewerbebetrieben darstellt.

Vorrangig und erklärtes Ziel ist jedoch die Schaffung von Wohnraum, die Bereitstellung von Bauland. Der Bebauungsplan schreibt den Bau von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser in zweigeschossiger Bauweise vor, die Dachform ist frei wählbar. Pro Wohneinheit sind zwei Stellplätze vorgeschrieben.

Gemeinderätin Gabi Gäng-Schmid (Grüne) war es ein Anliegen aus ökologischen Gründen, auch Geschosswohnungsbau, sprich Mehrfamilienhäuser zu zulassen. Zu dem könne sich nicht jeder den Bau eines eigenen Hauses leisten, führte sie an. Dies wird noch von den Planern zu prüfen sein. Das weitere Verfahren mit der frühzeitigen Bürgerbeteiligung sowie die Behördenvoranhörung wurde auf den Weg gebracht.

Vergaben für den Breitbandausbau

Ein weiteres wichtiges Thema war der Breitbandausbau in Klettgau. Nach den europaweiten Ausschreibungen vergab der Gemeinderat die Aufträge für drei Baulose in Höhe von insgesamt rund 16,9 Millionen Euro.

Los 1 beinhaltet die Bauarbeiten für den Ortsteil Erzingen für 5,4 Millionen Euro, den Auftrag erhielt das Unternehmen Citrus Solutions aus Etzelwang. Los 2 betrifft die Ortsteile Geißlingen und Grießen mit den Reutehöfen und den Bergscheuerhöfen für 7,7 Millionen Euro, den Zuschlag erhielten Pflasterbau Kaiser aus Klettgau und die Firma APM aus Waldshut-Tiengen.

Los 3 Bühl, Rechberg und Weisweil, in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro, ging ebenso an Citrus Solutions, Etzelwang.