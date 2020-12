von Susanne Schleinzer-Bilal

Am Anfang war da dieser fast 100 Jahr alte Baum, eine Linde aus Dettighofen. Einmal gefällt, wurde aus ihr, aus dem Riesenstamm, der in einen „Hälbling“ aufgetrennt worden war, unter den kundigen Händen des Bildhauermeisters und freischaffenden Künstlers Norbert Berger nach und nach die Statue der heiligen Verena. Berger hat die Statue auf Wunsch einer anonymen Spenderin angefertigt, die diese der Caritas in Waldshut schenken wollte.

Der Künstler Norbert Berger ist 65 Jahre alt und arbeitet seit dem Jahr 1988 als selbstständiger Bildhauermeister. In den vergangenen Jahren hat er angefangen, als freischaffender Künstler zu arbeiten. Er verarbeitet Holz, Bronze und Stein. Meist fertigt er zuerst eine Skizze an, nach der er dann modelliert. Seine Werkstatt ist in Grießen. Viele seiner Werke sind im Landkreis zu sehen. Unter anderem die Klettgauer Trachtenträgerin auf dem Marktplatzbrunnen in Tiengen, der heilige Josef mit Frau vor dem Josefshaus in Tiengen, der Marienweg in Grenzach-Wyhlen und der Kreuzweg im Kloster Ofteringen.

Schnell war der Kontakt zum Caritasverband hergestellt und man entschied sich, dass die Figur nach der Fertigstellung in der Edith-Stein-Kapelle neben einem Kreuz im Betreuten Wohnen des Caritasverbands Waldshut, dem Bilgergarten in Waldshut, stehen soll. Berger hatte bereits vor 20 Jahren kleinere Vere­nastatuen für die Sozialstationen im Landkreis Waldshut angefertigt, die in den jeweiligen Stationszimmern aufgestellt worden waren.

Warum die heilige Verena?

„Verena ist die Schutzpatronin der Pflegenden“, erklärte Berger, „ sie war eine Frau der Tat“. „Sie ist ihre Frau in einer von Männern dominierten Zeit gestanden“, ergänzte Martin Jensen, Geschäftsbereichsleiter der Caritas. Er hat mit Pater Bernhard Fuhrmann von den Salvatorianern die Werkstatt von Norbert Berger besucht, um einen Blick auf die Arbeit von Norbert Berger zu werfen.

Verena sei eine moderne Frau, die nach 1700 Jahren noch immer im Gedächtnis der Menschen sei, erklärte Jensen. „Ihre Attribute, der Lauskamm, der Krug und das Brot, passen zu den Schwestern der Sozialstation, auch sie bringen das Brot“, sagte Jensen. Er habe die Figur nicht zu modern machen wollen, habe ihr ein Gesicht geben wollen sagte Berger. „Man soll noch die Spuren des Stechbeitels und der Raspel sehen“, erklärte der Künstler. Die heilige Verena sei eine anmutige, im Innern jung gebliebene Frau gewesen, die bis zum Schluss nicht ihren Glauben verloren habe. Sie habe ein einfaches Leinenkleid und einen Mantel getragen, sei barfuß gewesen und habe die Nöte der Menschen erspürt. „Ich habe sie schreitend modelliert, man soll sehen, dass sie einen langen Weg gegangen ist.“

Statue kann helfen

Der Mantel wiederum stehe für Schutz, sie habe anderen Menschen stützend zur Seite gestanden. „Sie passt sehr gut in die heutige Zeit“, bestätigte Berger, der die Figur noch an der einen oder anderen Stelle kolorieren will. „Sie geht zum Kreuz hin, aber zu den Menschen“, sagte Pater Bernhard. Auch wenn sie nur eine Statue sei, könne sie denen helfen, die sie anschauen, erklärte Jensen. Man könne mit ihr durch die Figur Kontakt aufnehmen, ergänzte Pater Bernhard.