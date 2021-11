von Albert Moser

Die Gemeinde Dettighofen hat in einer Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag in der Gemeindehalle an die Opfer der Weltkriege und der Nazidiktatur erinnert. Der Musikverein Dettighofen unter Dirigent Bernhard Zimmermann eröffnete die Veranstaltung, die der unter 3-G-Regel stattfand. Die Sitzgelegenheiten waren dementsprechend großzügig angeordnet.

Bürgermeisterin Marion Frei erinnerte in ihrer Ansprache daran, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, in Frieden und Freiheit zu leben, dies müsse man sich bei den Bildern an der belarussisch-polnischen Grenze, wo sich ein Flüchtlingsdrama ereigne, klarmachen. Der Gemeinschaftschor aus Gemischtem Chor und der Chorgemeinschaft Melodia und Cäcilienchor unter der Leitung von Brigitte Moser schuf mit zwei Liedern den Rahmen.

Der alt-katholische Pfarrer Florian Bosch gedachte der unzähligen Opfer von Kriegen und Holocaust im Namen aller drei Konfessionen. Mit dem Lied vom Kameraden beendete der Musikverein Dettighofen die Gedenkfeier. In allen drei Ortsteilen Dettighofen, Berwangen und Baltersweil legten Gemeinderäte Kränze zur Besinnung und Achtung vor den Getöteten nieder.