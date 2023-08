Bei der Mitgliederversammlung des Klettgauer Fördervereins Innovatives Dorfleben blickte die Vorsitzende Rosemarie Hartmann laut Pressemitteilung im Tätigkeitsbericht der organisierten Nachbarschaftshilfe auf ein intensives Jahr zurück. Im Durchschnitt waren monatlich 31 Helferinnen und Helfer bei durchschnittlich 36 Personen im Einsatz. Auf fünf Tage gerechnet finden somit jeden Tag sieben Hilfseinsätze in der Nachbarschaftshilfe in den Gemeinden Klettgau, Dettighofen und Wutöschingen statt. Aktuell starten auch Einsätze in Jestetten mit Helferinnen und Helfern aus Jestetten. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Dettighofen, Marion Frei, dankte dem Förderverein für den großen Einsatz für die Allgemeinheit. Stellvertretend für die Sozialstation Klettgau dankte Andrea Schmid für „die wertvolle Zusammenarbeit und die sich ergänzenden Hilfestellungen.“

Gut angenommen werden auch die vom Förderverein organisierten Angebote, wie die Kleiderkammer für Hilfsbedürftige im ehemaligen Notariat in Grießen, des gemeinsamen Mittagstischs, des Ausflugs für Senioren, der Babysitter-Börse und diverse Schulungen, beispielsweise im Umgang mit dem Tablet und dem Smartphone. Großen Anklang hat auch das neu hinzugekommene Reparatur-Cafe im Werkraum der Realschule Erzingen gefunden. Dort wird es am 23. September wieder stattfinden. Der stellvertretende Bürgermeister, Michael Albrecht, überbrachte den Dank von der Gemeinde. Bei den Neuwahlen wurden alle zur Wahl stehenden Personen einstimmig gewählt. Rosemarie Hartmann dankte der Gemeinde Klettgau für die Unterstützung, den Institutionen, Firmen und Privatpersonen für die dringend benötigten Spenden, den unermüdlichen Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz und den Klientinnen und Klienten für ihr dem Verein entgegen gebrachtes Vertrauen. Ihr besonderer Dank galt auch den Vorstandskolleginnen und -kollegen für das gute Miteinander und die Verlässlichkeit. Sich für die Allgemeinheit einzusetzen, weil Notwendigkeit und Mehrwert für die Gesellschaft gesehen werden, zeichne alle aus.