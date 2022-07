von Vanessa Amann

Sobald die Temperaturen steigen und es die einen in den Garten und die anderen in den Urlaub zieht, darf eines nicht fehlen: Eine gute Sommerlektüre. Ob mit dem Kindle oder in haptischer Form – fünf Frauen haben bei der Veranstaltung „Bücher unter Bäumen“ der Katholischen Frauengemeinschaft (Kfd) in Grießen ihre Favoriten vorgestellt.

Nach der Veranstaltung gab es auch die Möglichkeit, gebrauchte Bücher kostenlos mit nach Hause zu nehmen. | Bild: Vanessa Amann

Zum dritten Mal haben die Anwesenden bei einem Glas Bowle und mit Häppchen gestärkt, den Vortragenden gelauscht. Im Anschluss hat auch das ein oder andere aussortierte Buch ein neues Zuhause gefunden.

„Die sieben Schwestern“ von Lucinda Riley: „Jede großartige Geschichte beginnt mit einer großartigen Frau“, schreibt die Autorin Lucinda Riley auf ihrer Webseite. Sabine Geiger stellte das erste Buch der siebenteiligen Reihe vor. Jedes für sich erzählt die Geschichte einer Schwester, die alle von ihrem Vater adoptiert wurden, doch ihre Wurzeln nicht kennen. In „Die sieben Schwestern“ führt es die Älteste Maia nach Rio de Janeiro, „um das Rätsel ihrer Herkunft zu lüften“, erzählt Sabine Geiger. Die Charaktere der sieben Geschwister lehnen sich an die griechische Mythologie um den Sternenhaufen der Plejaden (auch Sieben Schwestern genannt) an.

„Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten“ von Helga Schubert: Geboren 1940 in Berlin, aufgewachsen in der DDR, schildert die Autorin eine Kindheit in der Nachkriegszeit. „Das Buch ist ein Kunstwerk, das schildert, wie eine Eltern-Kind-Beziehung sein kann“, sagt Sabine Probst, die das Buch mitgebracht hat. Es erzählt von einem Zufluchtsort bei der Großmutter und einer Kälte, welche von der Mutter ausgehe. 2020, im Alter von 80 Jahren, erhielt die Schriftstellerin für ihr Werk den Ingeborg-Bachmann-Preis.

„Sungs Laden“ von Karin Kalisa: Kirsten Albrecht präsentierte ein Buch rund um die Thematik der vietnamesischen Gastarbeiter in der DDR. „Das Buch ist nicht politisch“, merkt sie an, dennoch würde es einen Einblick geben, „welche Geschichten hinter Menschen stecken, die man auf der Straße sieht“. Der Einstieg beschreibt die vietnamesische Großmutter auf der Bühne einer Grundschule im Prenzlauer Berg. Die Puppenspielerin begeistert dabei die Zuschauer mit einer Kurzfassung ihrer Biografie. „Mit viel Humor bringt das Buch auf utopische Weise die Urberliner und diese vietnamesische Familie zusammen“, so Kirsten Albrecht.

„Der Salzpfad“ von Raynor Winn: Ein autobiografisches Werk, welches die Geschichte von Raynor und Moth Winn erzählt. Zwei Schicksalsschläge treffen das Ehepaar: Sie verlieren ihre Farm und damit die Lebensgrundlage und Moth wird eine tödliche Krankheit diagnostiziert. „Als Gescheiterte wollen sie nicht von Freunden und Nachbarn wahrgenommen werden und so stellt sich den beiden die Frage: Was jetzt?“, fasst Kathrin Kern zusammen. Das ganze Hab und Gut befindet sich in einem Rucksack und entlang des South West Coast Path, ein Küstenweg in England, finden sie ihr neues Glück.

„It‘s all good. Ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt“ von Lars Amend: Melanie Schilling stellt das Sachbuch des Life-Coaches, Motivators und Bestsellerautors Lars Amend vor. Ein Buch, welches sich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt und dafür plädiert, die Perspektive zu wechseln, um achtsamer durch das Leben zu gehen. Laut dem Autor ist das Buch eine Mischung aus Biografie und Ratgeber, um zu lernen, dass das eigene Glück nicht von anderen abhängig ist.

„Eine Frage der Chemie“ von Bonnie Garmus: Das Buch handelt von Elizabeth Zott, „eine hochintelligente Frau, die in der männerdominierten Chemie-Branche im Jahr 1961 in England forscht, jedoch meist für die Sekretärin gehalten wird“, so Kathrin Kern. Doch wie das Leben so spielt, findet sie sich später als alleinerziehende Mutter in einer Kochsendung wieder – doch auch darin entdeckt sie ihre große Leidenschaft wieder: die Chemie.