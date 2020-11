von eva baumgartner

Seit 2009 findet eine intensive Kooperation mit der Volksbank Klettgau-Wutöschingen statt. Die Volksbank führt zusammen mit dem Hamburger Unternehmen Berufsnavigator GmbH an der Realschule Klettgau eine Kompetenzfeststellung und Berufsorientierung durch, dem sogenannten „Berufsnavigator“. Dabei handelt es sich um ein spezielles Verfahren, das den Schülern helfen soll, ihre persönlichen Stärken zu entdecken und den richtigen Berufsweg einzuschlagen. Im ersten Schritt beurteilt ein Testteilnehmer mittels Handsender und sieben-stufiger Einstufungsskala sich selbst und danach zwei bis drei befreundete Mitschüler (Peergruppenbeurteilung) im Hinblick auf rund 50 Persönlichkeitsmerkmale (zum Beispiel Belastbarkeit, soziale Kompetenz, Ehrgeiz, Intelligenz, Kreativität).

Im Folgeschritt wird das derart erhaltene persönliche Stärken-/Kompetenzprofil rechnergestützt abgeglichen mit Eignungsprofilen von rund 200 Leitberufen und in der Rangfolge der Stärkenübereinstimmungen werden zehn besonders geeignete Berufe benannt. Im letzten Verfahrensschritt findet eine Beratung der Peergruppe durch einen erfahrenen Berufspraktiker statt. Hierbei werden jedem Peergruppenmitglied das persönliche Stärkenprofil und die Berufsempfehlungen erläutert, nicht gewünschte Berufe gestrichen, interessierende Berufe hinzugefügt, die Berufe nach Wunsch sortiert sowie eine Liste der nächsten Schritte („To-do-Liste“) vereinbart.

Am Ende des Verfahrens erhält jeder Testteilnehmer sein Stärkenprofil, die Berufswunschliste, ein Teilnahmezertifikat und eine Liste von Informationsquellen für weitere Eigenrecherchen. In einem abschließenden Runden Tisch werden die Ergebnisse nochmals mit den Lehrkräften besprochen. Dieses Jahr wurde der Berufsnavigator nun zum zwölften Mal durchgeführt. 16 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 kamen in den Genuss des Berufsnavigators. Sie konnten größtenteils feststellen, dass ihre Kompetenzen mit ihren Berufswünschen übereinstimmen. Oder aber, sie bekamen einen Einblick in die Vielfalt der Berufe, auf die ihre Fähigkeiten zutreffen.