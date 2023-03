Die Feuerwehr Klettgau hat sich zur Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus getroffen. Neben Bürgermeister Ozan Topcuogullari waren Gäste, wie Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger, der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Andreas Denoke, Kommandanten der umliegenden Feuerwehren, Vertreter befreundeter Rettungsorganisationen, der Polizei, der Gemeindeverwaltung und Gemeinderäte anwesend, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Kommandant Sebastian Schilling blickte auf das vergangene Jahr zurück. 56 Einsätze waren zu bewältigen, die die Wehr in 919 Einsatzstunden abarbeitete. Darunter waren auch Großbrände und zahlreiche Überlandhilfen in umliegenden Gemeinden. Auch der Obmann der Seniorenmannschaft und der Jugendwart ließen in ihren Berichten das Jahr Revue passieren. Beide Abteilungen haben im vergangenen Jahr trotz Corona-Einschränkungen Treffen und Übungen abgehalten. Zu Anfang dieses Jahres wurde sogar eine Kindergruppe gegründet, die ebenfalls unter der Leitung der Jugendfeuerwehr betreut wird. Es folgten die Berichte des Kassierers und des Schriftführers.

Nach zahlreichen Jahren gab Schriftführer Andreas Kuhnert sein Amt ab. Kommandant Sebastian Schilling bedankte sich bei ihm und berichtete zugleich, dass Niklas Indlekofer vom Ausschuss zu seinem Nachfolger bestellt wurde. Kommandant Sebastian Schilling nahm sechs neue Mitglieder in die Feuerwehr Klettgau auf, davon zwei aus der eigenen Jugendfeuerwehr. Alle wurden per Handschlag begrüßt und ihnen wurde ein Ausdruck der Satzung übergeben, teilt die Feuerwehr mit.

Mit den Wahlen der Kassenprüfer, des kompletten Kommandos und des Ausschusses folgte der Hauptpunkt des Abends. Die Kameraden wählten per Handzeichen erneut Bernd Ebner und Erhard Heide als Kassenprüfer. Danach folgten die restlichen Wahlgänge in geheimer Wahl. Kommandant Sebastian Schilling und seine beiden Stellvertreter Christoph Heide und Tobias Thoma wurden von der Mannschaft bestätigt und für eine weitere Amtszeit gewählt. In den Ausschuss wurden die Kameraden Thomas Böhler, Eric Pesler, Horst Preiser, Bernhard Rutschmann, Niklas Indlekofer, Alexander Weißenberger, Lukas Eckert und Eric Dörflinger gewählt. Ebenso im Ausschuss vertreten sind Jugendwart Eric Vogelbacher und der Obmann der Seniorenabteilung, Erhard Heide.

Im Anschluss an die Wahlen standen noch zahlreiche Beförderungen und Ehrungen an. Hans Peter Gruler wurde für 40 Jahre aktiven Dienst mit dem Ehrenzeichen in Gold gewürdigt. Peter Kern wurde für 15 Jahre aktiven Dienst mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze gedankt. Anschließend folgten die Gruß- und Dankesworte des Bürgermeisters und der zahlreichen Gäste.

Unter dem Punkt Wünsche und Anträge wurde der Kamerad Andreas Vonderach auf eigenen Antrag nach 39 Jahren Dienst aus der Aktivmannschaft in die Seniorenmannschaft verabschiedet. Kommandant Sebastian Schilling bedankte sich ebenfalls bei den Anwesenden und gab noch einen kurzen Ausblick auf das laufende Jahr. Unter anderem wird am 7. Mai erneut ein Tag der offenen Tür ausgerichtet, außerdem sind wieder einige kameradschaftliche Anlässe für die Mitglieder und deren Angehörige geplant, schreibt die Feuerwehr abschließend in der Mitteilung.