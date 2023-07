Es ist vielen Klettgauern ein großes Herzensanliegen, die Erinnerung an die in Erzingen stationierten Heiligkreuzschwestern wach zu halten. Ganz besonders an die beiden Schwestern Itta und Sabina, die im Februar 2021 ins Mutterhaus abberufen wurden und deren Weggang eine über hundertjährige Ära in der Pfarrgemeinde St. Georg beendete.

Mit einem Denkmal würdigte nun die Pfarrgemeinde das aufopferungsvolle Leben und Wirken aller im Sankt Josefshaus wohnenden Ordensfrauen. Die feierliche Einweihung der Stele, aufgestellt im Vorgarten des alten Kindergartengebäudes, geriet zu einem gemütlichen Straßenfest, mit vielen Klettgauern und natürlich mit den Ehrengästen, einer Abordnung von Heiligkreuzschwestern aus Hegne, darunter die höchst beliebte Schwester Sabina. Ihre ebenso hochgeschätzte Mitschwester Itta konnte aus gesundheitlichen Gründen bedauerlicherweise nicht dabei sein.

Bettina Tröndle, Mitglied des Gemeindeteams, erklärte in ihrer Ansprache: „Wer sein Leben hingegeben hat, um Gottes Liebe in die Herzen der Menschen zu tragen, der soll nicht einfach so vergessen sein.“ Sozusagen aus diesen Gedanken entstand die Idee, all den Ordensfrauen in Erzingen ein Denkmal zu setzen. Geld wurde gesammelt, das in kürzester Zeit zusammen kam, sodass die Bildhauerarbeit bei der Werkstatt Boll und Granacher in Auftrag gegeben werden konnte.

Schwester Sabina kam die Aufgabe zu, die Statue zu enthüllen, was sie mit ihrem freundlich-schüchternen Lächeln in Windeseile tat. Die rund 1,50 Meter große Sandsteinfigur wird allein aufgrund ihrer Größe immer besonders an Schwester Itta erinnern, die von sehr kleiner Statur ist und mit einer unbändigen Energie, Geduld und Freundlichkeit Generationen von Klettgauer Kindergartenkindern betreute. Schwester Susanne, Vertreterin der Provinzialleitung, war angesichts der Bildhauerarbeit sichtlich gerührt: „Kompliment an die Steinmetze, sie haben die zurückhaltende Gegenwart der Schwestern wunderbar festgehalten.“

Nach der Segnung der Stele durch die beiden Pfarrer Malzacher und Rutkowski und einer Andacht würdigte als Vertreterin der weltlichen Gemeinde Bürgermeisterstellvertreterin Gabi Gäng-Schmid die Arbeit der Schwestern Itta und Sabina in Erzingen. „Über drei Jahrzehnte lang haben Eltern ihren Nachwuchs ihnen anvertraut und dabei erfahren, wie in ihren Kindern ein wertvoller Grundstein für ihr weiteres Leben gelegt wurde.“

Nach dem offiziellen Part suchten viele das Gespräch mit Schwester Sabina und tauschten Erinnerungen aus. Und alle gaben ihr die besten Wünsche für Schwester Itta mit auf den Heimweg.